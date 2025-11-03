Homem é preso por racismo durante o clássico Bra-Pel, em Pelotas

Homem foi flagrado na arquibancada do clássico deste domingo. Divulgação / G.E. Brasil

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante pelo crime de racismo durante o clássico Bra-Pel, realizado no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, no domingo (2). O torcedor, que estava na arquibancada destinada ao Pelotas, foi detido após imitar um macaco em direção à torcida do Brasil de Pelotas.

O suspeito foi identificado pelas imagens de uma câmera de segurança e o flagrante foi lavrado com base no artigo 20 da Lei do Racismo (7.716/1989), que trata de condutas discriminatórias motivadas por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

— O crime é inafiançável. O indivíduo foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas, e o inquérito será remetido ao Judiciário o mais rápido possível — afirmou a delegada Lisiane Matarredona, em entrevista a GZH.

O caso será investigado pela Delegacia da Mulher, responsável pelo Cartório de Intolerância. A corporação também deve instaurar inquérito para apurar uma segunda ocorrência registrada no estádio, relacionada a uma denúncia de importunação sexual, ocorrida no mesmo dia.

O Brasil emitiu uma nota de repúdio, afirmando que "episódios como esse ferem não apenas o espírito esportivo, mas também a dignidade humana. Nenhuma forma de discriminação pode ser tolerada".

O Pelotas também divulgou nota em que "lamenta e repudia todo e qualquer caso de discriminação e violência no futebol". "O clube salienta que atua para que episódios nesses sentidos não sejam mais a realidade nos estádios, com campanhas antirracistas e pela paz no esporte", diz o texto.