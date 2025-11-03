Geral

Racismo no futebol
Notícia

Homem é preso por racismo durante o clássico Bra-Pel, em Pelotas

Torcedor do Pelotas imitou um macaco em direção à torcida do Brasil de Pelotas; crime é inafiançável

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS