Guarda-vidas civis concluem curso para atuar no Cassino e no Hermenegildo

Um grupo de 19 guarda-vidas concluiu nesta terça-feira (25) a formatura do curso de guarda-vidas civis para atuarem na Praia do Cassino e na Praia do Hermenegildo durante a temporada de verão.

Os guarda-vidas civis são pessoas “comuns”, com empregos em outras áreas, mas com aptidão para a função, e que atuam durante a temporada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as aulas desses novos profissionais iniciaram no dia 06 de novembro.

— Esses guarda-vidas novos passam por um período de 20 dias de curso. Ao longo do verão eles vão atuar aqui na região entre o Cassino, o Hermenegildo, um pouco em Pelotas também — comenta o soldado Ferrari, responsável pela capacitação.

Os atuais guarda-vidas se inscreveram por meio de um edital do Corpo de Bombeiros e realizaram provas físicas para a seleção, que incluíram nadar 200 metros em cinco minutos e correr 50 metros em 30 segundos.

Durante o período da temporada, os civis permanecerão nas cidades das guaritas que ocuparão e devem receber um salário de cerca de R$ 4 mil mensais. Todo o trabalho ocorre sob supervisão e comando do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS).

Além do curso concluído nesta terça, 57 profissionais que já atuaram como guarda-vidas civis temporários em anos anteriores também passaram pelo processo de reciclagem, obrigatório para o retorno às atividades e com duração de cinco dias.