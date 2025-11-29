Geral

Fogo controlado
Notícia

"Gritaram que precisavam de ajuda, que estava pegando fogo": vizinhos relatam o momento do incêndio em loja no centro de Pelotas

Bombeiros foram novamete acionados neste sábado para apagar um novo foco de chamas na Mercado Skate Shop

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS