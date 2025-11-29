"Gritaram que precisavam de ajuda, que estava pegando fogo": vizinhos relatam o momento do incêndio em loja no centro de Pelotas

O estabelecimento segue liberando fumaça neste sábado. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O incêndio que atingiu a loja Mercado Skate Shop, no Centro de Pelotas, mobilizou o Corpo de Bombeiros novamente na manhã deste sábado (29). A corporação foi acionada para apagar um pequeno foco de fogo, originado do rescaldo.

As roupas e calçados que não foram totalmente queimados se acumulam em camadas em um processo comum chamado queima lenta.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Fabrício Madruga, o novo foco não deve preocupar os estabelecimentos do entorno, pois a maior parte do material que serviria de combustível já foi consumida.

O fogo começou por volta das 13h10min da última sexta-feira (28), no andar superior do estabelecimento, que fica na Rua Andrade Neves, próximo ao Calçadão, principal ponto de comércio da cidade. O incêndio foi totalmente controlado no final do dia.

O fogo ficou restrito ao depósito e destruiu o estoque de roupas. A única funcionária que estava no local não se feriu.

Vizinhos se mobilizaram para ajudar

A ocorrência mobilizou estabelecimentos vizinhos, que tiveram que fechar no restante do dia por orientação dos Bombeiros. Alguns comerciantes do entorno auxiliaram no primeiro momento.

— Gritaram que precisavam de ajuda, que estava pegando fogo. Meu funcionário foi correndo lá com o extintor. Tentaram apagar, mas viram que era muito fogo. Nós ficamos chateados, podia ser conosco, podia ser outros — relata Vicente La Ferrara, gerente da VBS Music, loja de instrumentos musicais que fica em frente à Mercado Skate Shop.

Paula Beatriz da Costa, atendente da Casa de Balas, também em frente à Mercado, relatou que a loja não sofreu danos materiais, apenas o registro de fumaça.

— Um funcionário da Mercado veio e pediu um extintor, porque o deles tinha acabado. Nós emprestamos, é claro. Foi aí que vimos toda a movimentação. Quando os Bombeiros chegaram e mandaram fechar, nós fechamos — explica.

Incêndio afetou a estrutura de prédio vizinho

Prédio da Osirnet está fechado por tempo indeterminado. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A unidade da empresa Osirnet, que fica ao lado da loja, sofreu rachaduras em uma parede do segundo andar e precisou interromper as atividades por tempo indeterminado.

— Nós que chamamos os bombeiros. Senti um cheiro de fumaça e vi uma correria na frente da loja. Acredito que poderia ter pego, sim. A loja é colada, é uma parede que divide. Mas eu acredito que, por causa do controle do fogo pelos Bombeiros, o pior não aconteceu — conta Tatiane Martínez, líder comercial da empresa.

Funcionários estão abalados

O fogo ficou restrito ao depósito do andar superior e destruiu o estoque de roupas. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A reportagem de GZH conversou com o gerente da Mercado Skate Shop, Ricardo Duarte, que preferiu não se manifestar no momento. Ele explicou que a equipe está muito abalada com o ocorrido e que a loja se pronunciará no futuro.

Leia Mais Campeão da Copa FGF encara o Inter na Recopa Gaúcha de 2026; Brasil de Pelotas e Aimoré disputam a vaga

A Mercado Skate Shop publicou uma nota nas redes sociais. Confira na íntegra:

Pessoal, hoje tivemos um incidente na nossa unidade. A boa notícia e a mais importante é que toda a equipe está bem. Ninguém se feriu.

A situação está sendo controlada e estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança do espaço e a continuidade do nosso trabalho.

Agradecemos de coração a todos que já enviaram mensagens de apoio.

Assim como sempre foi, a Mercado Skate Shop segue firme. E a gente vai voltar ainda mais forte.