Furg suspende expediente nos dias 20 e 21 de novembro

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) publicou uma portaria suspendendo as atividades acadêmicas e administrativas nos dias 20 e 21 de novembro.

A medida é em decorrência do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. As atividades serão retomadas normalmente no sábado, dia 22.

De acordo com o documento, a suspensão vale para todos os campi da instituição, localizados em Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha.