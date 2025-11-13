Furg suspende expediente nos dias 20 e 21 de novembro

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) publicou uma portaria suspendendo as atividades acadêmicas e administrativas nos dias 20 e 21 de novembro.
A medida é em decorrência do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. As atividades serão retomadas normalmente no sábado, dia 22.
De acordo com o documento, a suspensão vale para todos os campi da instituição, localizados em Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha.
Ainda segundo a portaria, ficam excluídos da suspensão os serviços considerados essenciais e intransferíveis, como os do grupo de vigilância patrimonial e do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg), que manterão funcionamento regular durante o período.