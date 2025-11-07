Final de semana será de tempo estável e temperaturas amenas na Zona Sul

Presença de uma área de alta pressão atmosférica favorece o retorno do tempo firme. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Zona Sul do Estado terá um final de semana marcado pela melhora gradual do tempo e temperaturas amenas, após a passagem do ciclone extratropical que ainda irá influenciar o clima no início do sábado (8).

Conforme o ClimaTempo, ao longo do dia, porém, o tempo começa a se estabilizar na região Sul, com a diminuição da chuva e abertura de sol entre nuvens.

Segundo a Defesa Civil regional, a presença de uma área de alta pressão atmosférica no domingo (9) favorece o retorno do tempo firme com predomínio de sol e temperaturas agradáveis.

Pelotas

Em Pelotas, o sábado (8) será de variação de nuvens, com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 15°C e 19°C. À noite, a previsão é de tempo firme.

No domingo (9), o sol predomina durante todo o dia e à noite, com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 12°C e 22°C.

Rio Grande

Em Rio Grande, o sábado deve ter mínima de 16°C e máxima de 19°C, com períodos de sol e chuva passageira. À noite, o tempo se estabiliza. No domingo, a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 21°C, com sol predominando e possibilidade de névoa fraca no amanhecer.

São Lourenço do Sul

Em São Lourenço do Sul, o sábado será com os termômetros entre 15°C e 19°C, com sol entre nuvens e chuva leve durante o dia. À noite, o tempo melhora. No domingo, o sol predomina ao longo do dia, com mínima de 13°C e máxima de 22°C, e céu limpo à noite.