Feira do Morango: produtores já comercializaram quase oito toneladas da fruta em Pelotas

Preços variam de R$ 22 a R$ 27 pelo quilo do morango. Volmer Perez / Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Produtores de morango de Pelotas já comercializaram cerca de oito toneladas da fruta em pouco mais de um mês na 9ª Feira do Morango de Pelotas. De 3 de outubro até 2 de novembro, já foram comercializadas, 7.944 quilos da fruta in natura. Nos quase 90 dias de feira no ano passado, o total foi de 14.228 quilos.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Pelotas (SDR), também já foram vendidas 528 cucas e 665 potes de geleia. A feira segue até os estoques acabarem.

A 9ª Feira Municipal do Morango reúne 17 produtores de Pelotas, com bancas espalhadas por diversos pontos da cidade, e proporciona a venda direta aos consumidores. Os valores da fruta in natura variam de R$ 22 pelo quilo dos morangos menores a R$ 27 o quilo dos morangos maiores.

Pelotas é o quarto maior produtor de morango do Rio Grande do Sul, e é o município com o maior número de propriedades dedicadas ao cultivo, com mais de 230 famílias dedicadas à produção.

Saiba onde estão localizadas as bancas

As bancas ficam espalhadas em regiões do município, conforme demandas da própria comunidade.

- Largo Edmar Fetter (Mercado Central);

- Avenida Salgado Filho (próximo a loja Havan);

- Avenida Fernando Osório (entrada do bairro Lindoia);

- Avenida Dom Joaquim (esquina com Rua Gonçalves Chaves);

- Laranjal I (Avenida Rio Grande do Sul esquina Avenida Antônio Augusto Assunção);

- Laranjal II (ao lado do trapiche);

- Avenida Bento Gonçalves (próximo ao Carrefour);

- Avenida Duque de Caxias (frente ao Sicredi);

- Avenida Arthur de Souza Costa (esquina com Rua Tiradentes);

- Avenida Theodoro Müller (próximo ao Atacadão);

- Avenida 25 de Julho;

- Avenida Duque de Caxias (frente do Stok Center/Farroupilha);