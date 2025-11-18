Fechado há mais de uma década, Ecocamping de Pelotas deve reabrir em fevereiro

Trabalho avança para a área específica da utilização de barracas e para o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Igor Islabão / Grupo RBS

Fechado desde 2014 por falta de infraestrutura, o Ecocamping Municipal de Pelotas tem previsão de reabertura para fevereiro de 2026.

A estrutura, criada na década de 1970, foi, por muitos anos, um destino de famílias pelotenses que passavam férias e finais de semana aproveitando a natureza em frente à Lagoa dos Patos.

De acordo com o secretário de Qualidade Ambiental, Márcio Souza, a pasta está na fase final da elaboração de todos os projetos necessários, entre os quais contratando um engenheiro eletricista e regularizando a estação de tratamento de esgoto, essencial para a liberação do espaço.

— A reabertura do Ecocamping está prevista para o mês de fevereiro. Esses são os entraves que estamos avançando e resolvendo — afirma Souza.

Segundo o secretário, entre dezembro e janeiro o trabalho avançará para a área específica da utilização de barracas e para o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI).

Em junho deste ano, foram realizadas ações de limpeza e manejo no local. Um dos planos da prefeitura é criar um complexo ambiental com trilhas, área para barracas, espaço de lazer e uma EcoEscola com atividades permanentes de educação ambiental.

O Ecocamping fica localizado na Praia do Totó, entre o Balneário dos Prazeres e a Colônia de Pescadores Z-3.