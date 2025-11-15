Explosão em apartamento deixa homem gravemente ferido em Pelotas

Um homem ficou gravemente ferido em uma explosão em um apartamento na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em Pelotas, na zona sul do Estado. A vítima era um morador da residência. Ele foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro de Pelotas.

As primeiras informações indicam que a explosão foi causada por um vazamento de gás no apartamento localizado no 14º andar de um edifício, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Pelotas.

Em decorrência do tumulto causado pela explosão, outras pessoas também foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).