‘Estamos sem dignidade’: famílias buscam reconstruir vidas após perder casas em incêndio 

Segundo a Defesa Civil, equipes retornarão ao local para realizar a limpeza do terreno nesta terça-feira (18). Laura Cosme / Grupo RBS

Nove famílias do bairro Junção estão contando com a solidariedade da população para recomeçar a vida após um incêndio atingir nove residências na última sexta-feira (14). Ao todo, 30 pessoas foram afetadas pelas chamas, segundo o Corpo de Bombeiros.

As casas ficam localizadas atrás da UPA Junção, na área conhecida como Roberto Socoowski Fundos. A rua não possui nome definido, pois as residências não têm regularização junto à Prefeitura.

Lissandra Silveira teve a casa destruída e agora mora com a família, no mesmo terreno em que ocorreu o incêndio. Laura Cosme / Grupo RBS

Na tarde desta segunda-feira (17), moradores retornaram ao local para avaliar os estragos. Alguns ainda permanecem na região, vivendo em barracas. É o caso de Lissandra Silveira, que mora no local há cerca de sete anos:

— A gente ficou literalmente com a roupa do corpo. Os vizinhos conseguiram me ajudar a tirar um botijão de gás, que ficava na varanda. Minha filha mora na casa aqui da frente, que não queimou toda, e estamos morando com ela. Somos sete pessoas em uma única casa — relata.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros, mas moradores relatam que problemas na rede elétrica, comuns na localidade, podem ter causado as chamas.

A rua abriga aproximadamente 50 famílias, e este já é o terceiro incêndio registrado na região nos últimos anos.

— Isso é abandono, estamos sem dignidade. Vão esperar um familiar morrer para poder colocar uma luz aqui, legalizar, colocar um reloginho. A gente não se nega a pagar, só queremos ter dignidade, porque nessa situação não dá pra seguir — afirma Lissandra.

Além das perdas materiais, animais de estimação também foram afetados. Lissandra relata que uma cachorrinha da família morreu e outra ficou gravemente ferida, mas recebeu atendimento veterinário graças à ajuda de uma profissional da região.

— O fogo só não levou as nossas vidas, graças a Deus, a família saiu bem. Perdemos uma cachorrinha e a outra a gente conseguiu uma veterinária que está ajudando, porque ela está em estado crítico. Ela ficou embaixo da casa, ficou bem queimada — conta.

A moradora estava dentro da casa com o marido e duas filhas quando as chamas iniciaram pela casa do vizinho, por volta das 15h de sexta-feira.

"Perdi três carros de clientes e não tenho como pagar"

Oficina que funcionava na localidade foi atingida e três carros foram destruídos. Laura Cosme / Grupo RBS

Valdeci Santos, morador do local há cinco anos, possuía uma oficina no terreno em que iniciou as chamas. Ele relata que o combate inicial do fogo foi feito pelos próprios moradores.

— Tivemos que virar e arrebentar cercas para não espalhar o fogo para os moradores. A gente foi numa casa, de uma casa foi passando pras outras. Foi se espalhando e todo mundo ficou sem nada. E agora não tem como pagar os clientes, não sei o que eu faço. Ferramenta foram perdidas, maquinário... — conta.

"A comunidade que está nos ajudando"

A Defesa Civil esteve no local para verificar a situação das famílias e afirma que está realizando o levantamento socioeconômico para auxiliar os moradores.

Equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) também estiveram na localidade nesta segunda-feira auxiliando na reposição de documentos que foram destruídos pelas chamas, como RG, CPF e certidões.

Segundo a secretária de Assistência Social, Dianelisa Peres Amaral, uma cesta básica foi entregue para as famílias no dia do incêndio.

No entanto, moradores relatam que, até o momento, não estão recebendo a ajuda necessária do poder público para lidar com as perdas e recomeçar a vida.

De acordo com eles, a principal assistência tem vindo da própria comunidade, que se mobiliza com doações de roupas, alimentos e materiais de construção.

— É a comunidade que está nos ajudando. Até agora, o que chegou para nós veio dos vizinhos, da igreja, de gente que se sensibilizou. Estamos precisando de tudo, porque perdemos tudo — ressalta Lissandra.

Do outro lado da rua das residências atingidas, um ponto de coleta de doações foi montado pelos próprios moradores. Entre as prioridades, estão materiais de construção para refazer as residências, produtos de higiene pessoal e roupas íntimas femininas.