Obras de pavimentação da RS-265 entre Canguçu e Piratini são iniciadas

Obras começam em Canguçu, no entroncamento com a BR-392. Otávio Almeida / Divulgação

Em cerimônia realizada nesta quarta-feira (26) no Palácio Piratini, o governador Eduardo leite assinou a ordem de início das obras de pavimentação do primeiro lote da RS-265, estrada que liga Canguçu a Piratini.

O primeiro trecho contempla 10 quilômetros entre o entroncamento da BR-392, na localidade de Lacerda, e Alto Alegre, já no interior de Piratini. A execução ficará a cargo da Construtora Pelotense, vencedora da licitação, com investimento de R$ 42 milhões. A previsão é de conclusão em 2027.

Ligação entre Canguçu, Piratini e Pinheiro Machado foi dividida em quatro lotes. Otávio Almeida / Divulgação

A pavimentação da RS-265 é dividida em quatro lotes que somam cerca de 100 quilômetros. O governo já contratou a elaboração dos projetos dos lotes 2 e 3, que fazem a ligação entre a zona urbana de Piratini, o bairro Cancelão e a comunidade de Alto Alegre. Já o lote 4 — entre Cancelão e a BR-293, em Pinheiro Machado — ainda aguarda contratação do projeto.

Mobilização regional

A assinatura marcou um momento importante para comunidades que aguardam as obras para facilitar o trânsito entre os municípios e o escoamento da produção, especialmente de Piratini. Entre os presentes estava Cláudio Quevedo, uma das lideranças do movimento SOS 265 e 702. Ele destaca que, embora as máquinas da Pelotense já atuem na área desde a semana anterior, a assinatura oficial é o ponto de partida esperado pela comunidade.

— Hoje tivemos o ato solene de autorização do começo da obra. O secretário [Juvir] Costella anunciou prazo de 18 a 24 meses para a conclusão desse primeiro lote — afirmou.

O líder comunitário reforça que a expectativa agora se volta às próximas licitações, anunciadas pelo governo para o primeiro semestre de 2026.

— A previsão é licitar o lote 2, na RS-702 entre Piratini e Cancelão, e depois o lote 3, que liga Cancelão a Alto Alegre. Com isso, teremos o asfalto contínuo entre Canguçu e Piratini. Depois vem o lote 4, ligando Pinheiro Machado ao Cancelão, para completar todo o traçado — explicou.

Segundo Quevedo, o início das obras representa a vitória de uma mobilização que já ultrapassa cinco décadas.

Manutenção emergencial e reforço nos investimentos

Além da pavimentação, Quevedo lembra que o governo reforçou outro compromisso assumido em abril: o da manutenção provisória da estrada. Segundo ele, os R$ 5 milhões anunciados para esse fim já resultaram na contratação da empresa Dalfovo, de Caxias do Sul, que atua no trecho mais crítico da via.

— É um momento importante. A pavimentação começou, mas ainda temos uma luta grande pela frente para completar todos os lotes. A manutenção ajuda a garantir condições mínimas enquanto o restante não sai do papel — afirmou.