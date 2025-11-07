Enem 2025: Rio Grande amplia horários de ônibus; Pelotas não terá alterações

SMMAS estará com sua equipe de fiscalização ativa durante todo o período de aplicação das provas. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. As secretarias responsáveis pelo trânsito de Rio Grande e Pelotas estão organizando o esquema de mobilidade para os dias de prova.

Em Rio Grande, a Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança (SMMAS) vai acrescentar horários extras no transporte coletivo para garantir o acesso de todos os estudantes aos locais de prova.

A linha entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) terá dois horários extras: saída IFRS até a Furg às 11h40 e saída da Furg até o IFRS às 12h20.

A linha de integração entre o Balneário Cassino e o bairro Junção terá quatro horários extras: saídas da integração Cassino, às 10h10 e às 11h20; e saídas da integração Junção, às 17h40 e às 18h45.

Os horários incluídos realizarão atendimento especial com entrada no Campus Carreiros da Furg, a fim de facilitar o deslocamento dos estudantes que prestarão as provas no local.

A SMMAS estará com sua equipe de fiscalização ativa durante todo o período de aplicação das provas, acompanhando a movimentação dos estudantes em diversos pontos do município.

Pelotas não terá acréscimo de horários durante o Enem. Segundo o secretário de Transporte e Trânsito, Cláudio Montanelli, não existe demanda para esse tipo de ampliação.

— Em anos anteriores, nunca tivemos esse problema de uma lotação maior por causa do Enem. A conclusão a que se chegou é que os estudantes, na sua maioria, não utilizam o transporte coletivo para fazer a prova.