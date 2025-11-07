Enem 2025: Rio Grande amplia horários de ônibus; Pelotas não terá alterações

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. As secretarias responsáveis pelo trânsito de Rio Grande e Pelotas estão organizando o esquema de mobilidade para os dias de prova.
Em Rio Grande, a Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança (SMMAS) vai acrescentar horários extras no transporte coletivo para garantir o acesso de todos os estudantes aos locais de prova.
A linha entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) terá dois horários extras: saída IFRS até a Furg às 11h40 e saída da Furg até o IFRS às 12h20.
A linha de integração entre o Balneário Cassino e o bairro Junção terá quatro horários extras: saídas da integração Cassino, às 10h10 e às 11h20; e saídas da integração Junção, às 17h40 e às 18h45.
Os horários incluídos realizarão atendimento especial com entrada no Campus Carreiros da Furg, a fim de facilitar o deslocamento dos estudantes que prestarão as provas no local.
A SMMAS estará com sua equipe de fiscalização ativa durante todo o período de aplicação das provas, acompanhando a movimentação dos estudantes em diversos pontos do município.
Pelotas não terá acréscimo de horários durante o Enem. Segundo o secretário de Transporte e Trânsito, Cláudio Montanelli, não existe demanda para esse tipo de ampliação.
— Em anos anteriores, nunca tivemos esse problema de uma lotação maior por causa do Enem. A conclusão a que se chegou é que os estudantes, na sua maioria, não utilizam o transporte coletivo para fazer a prova.
Dessa forma, as linhas de domingo serão mantidas como de costume. Ele explica que as equipes de fiscalização de trânsito farão um trabalho de fiscalização reforçado nos principais locais de aplicação de prova do município.