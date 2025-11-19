Empresários lançam campanha para recuperar área central de Pelotas

Lojistas reclamam do estado do Calçadão, na área central. Igor Islabão / Grupo RBS

A Associação Comercial de Pelotas (ACP) e outras entidades empresariais estão mobilizadas na campanha “Cidade Limpa, Cidade Viva, Revitalizar é Cuidar” – que adota o lema “Centro Vivo, Viva o Centro”.

Segundo o presidente da ACP, Fabrício Cagol, o núcleo de trabalho surgiu no ano passado, como resposta direta às queixas de lojistas e empresários.

— A gente quer que melhore, porque está realmente bem ruim o aspecto da cidade e isso vem atrapalhando — afirma.

Para combater essa percepção, a campanha se organiza em cinco eixos, que vão desde a melhoria da limpeza urbana até a segurança pública, passando pela zeladoria e a questão dos moradores de rua.

Além da campanha de conscientização que busca uma melhor utilização dos espaços de descarte de lixo no calçadão e no centro da cidade, a iniciativa também busca cobrar mudanças junto ao poder público.

— A gente notou que se não cobrar e não pressionar, e não conversar, acaba que ninguém faz. O dinheiro vai pra outros lugares — afirma.

As reclamações incluem bancos quebrados, jardinagem destruída, lixeiras sem cesto interno, iluminação queimada, lajotas quebradas e problemas de alagamento.