Empresários e poder público debatem estratégias para atrair turistas ao Balneário Cassino

Reunião promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José acontece no dia 13 de novembro, a partir das 19h30. Jefferson Botega / Agencia RBS

A temporada de verão no Balneário Cassino, principal destino do Sul do Estado, terá início oficial no dia 13 de dezembro, conforme divulgado pelo governo estadual.

Com menos de um mês para o início das atividades, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte realiza, no dia 13 de novembro, a Reunião Comercial do Cassino, dentro do projeto Cassino 4 Estações.

O encontro reunirá empresários, comerciantes e representantes do poder público para discutir ações de fomento ao comércio local e ao turismo durante o período de maior movimento no balneário.

Leia Mais Réveillon na Praia do Cassino terá shows e queima de fogos, confirma prefeitura

Segundo a presidente da CDL, Letícia Vanzelote, a entidade mantém um trabalho contínuo para garantir que o Cassino esteja preparado para a alta temporada:

— A CDL Rio Grande acompanha o Cassino o ano inteiro por meio do Cassino 4 Estações. Mantemos diálogo constante com o poder público, buscando soluções para demandas urgentes do comércio e promovendo eventos que atraem público e movimentam a economia local — afirma.

Entre as principais demandas apresentadas pelo empresariado para a temporada está a utilização da Avenida Rio Grande, considerada estratégica para o fluxo de visitantes e para o fortalecimento das vendas no comércio. A CDL defende tornar a avenida mais atrativa e funcional para lojistas e turistas:

— Estamos cobrando do poder público um uso consciente da avenida, evitando fechamentos de trânsito que prejudicam os comerciantes — explica a presidente.

Além disso, outras pautas em destaque na reunião comercial incluem infraestrutura, mobilidade urbana, abastecimento de água e energia, além da organização de eventos tradicionais como o Ondas de Natal e o Réveillon do Cassino.

A abertura da reunião será conduzida pela presidente da CDL e contará com a presença do secretário do Cassino, Miguel Satt, e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vitor Magalhães, que apresentarão as ações planejadas pela Prefeitura.

— A reunião é uma oportunidade de aproximar o empresariado do poder público e alinhar estratégias para a temporada. Também convidamos entidades que promovem atividades no Cassino, para que os comerciantes possam se organizar e receber bem os visitantes — ressalta Letícia.

Segundo a Prefeitura, durante a temporada, o Balneário recebe entre 200 a 250 mil turistas, enquanto a população residente é de cerca de 55 mil pessoas ao longo do ano. Para garantir o abastecimento de água e energia elétrica mesmo com a alta demanda, a CDL e a Prefeitura estão em tratativas com a CEEE Equatorial e a Corsan.

Além dos preparativos para o verão, a CDL aposta em ações de longo prazo por meio do Cassino 4 Estações, que movimenta o comércio durante todo o ano com eventos como a Fejunca e o Acampamento Farroupilha.

— Nosso objetivo é tornar o Cassino um destino atrativo o ano inteiro, gerando emprego e renda de forma contínua — conclui Letícia.

A reunião acontece no restaurante Galeto Caxias, a partir das 19h30, com buffet livre ao valor de R$ 50 por pessoa (bebidas não incluídas).

Prefeitura projeta Réveillon e programação cultural

De acordo com a secretária de Cultura, Rita Patta Rache, o Executivo busca recursos por meio da Lei Rouanet para viabilizar a festa de Réveillon no Cassino, que deve contar com shows de artistas locais.

— Haverá fogos, mas ainda estamos definindo a programação cultural — explica a secretária.