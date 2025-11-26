Emprega Pelotas oferecerá mais de 400 vagas neste sábado

Na primeira edição, 350 pessoas foram contratadas. Jean Souza / Divulgação

O Ginásio do Sesi, em Pelotas, recebe neste sábado (29) a segunda edição do Emprega Pelotas. O evento, que tem entrada gratuita, oferecerá mais de 400 vagas de emprego em diferentes setores. As atividades ocorrem das 9h às 14h.

A organização estima que três mil pessoas participem da iniciativa, que já tem a presença confirmada de 45 empresas. A unidade móvel de empregos do Sine também estará no local.

Na primeira edição, realizada em maio deste ano, 350 pessoas foram empregadas. Apenas as vagas de motorista que exigiam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria E não foram totalmente preenchidas.

Para participar, os interessados devem levar cópias impressas do currículo. Cada pessoa pode ser entrevistada por quantas empresas conseguir durante o evento. Um espaço será dedicado à confecção de currículos para quem precisar.