Dois quilômetros da Praia do Cassino são interditados após aparecimento de lama

Dois quilômetros da Praia do Cassino foram interditados após lama aparecer na orla. O trecho afetado fica entre a Rua Rio de Janeiro e o canal de drenagem Farroupilha.
A Secretaria de Município do Cassino (SMC) construiu marachas - pequenos morros de areia - para separar a área com o acúmulo de material da área limpa. São aproximadamente 150 metros entre a faixa de areia seca e a água.
A lama, detectada na sexta-feira (21), deixou o solo escorregadio, inviabilizando totalmente a circulação de veículos e pessoas na região. De acordo com o secretário Miguel Satt, a SMC está providenciando placas que sinalizem as proibições, além da impossibilidade de banho no trecho.
Origem da lama
A professora Elisa Fernandes, do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), explicou que a lama acumulada na orla da Praia do Cassino pode ter duas origens: a Lagoa dos Patos e a vazão do Rio da Prata, no Uruguai.
— Toda a água que escoa para o Oceano Atlântico sai pelos molhes da barra, e ali é uma região com uma movimentação de corrente muito menor. Essa condição de movimento forma um banco de lama. O material que veio da enchente do ano passado alimentou esse banco que fica nas proximidades da Praia do Cassino. Com o vento e ressaca forte da semana passada e condições específicas dessa época do ano, fez com que esse material viesse para a orla.
Dragagem
O aparecimento de lama na orla da Praia do Cassino sempre é relacionado pela população com as dragagens realizadas pela Portos RS no canal de acesso. Porém, a instituição garante que o fenômeno não tem relação com a obra.
Em nota, o Porto de Rio Grande afirmou que o aparecimento de lama na região “está associado à dinâmica natural da região”.
— Assim como ocorreu no ano passado, período em que não havia dragagem em execução — diz o documento.
A Portos afirma que a lama está diretamente relacionada às alterações na vazão da Lagoa dos Patos (mudança no curso da corrente), influenciada pelas chuvas — situação intensificada por eventos climáticos extremos, como a enchente de 2024.
Além disso, garante que realiza o despejo de sedimentos nos locais indicados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os materiais dragados são descartados em uma área específica a cerca de 15 km da saída dos Molhes da Barra.