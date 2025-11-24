Dois quilômetros da Praia do Cassino são interditados após aparecimento de lama

Trecho afetado fica entre a Rua Rio de Janeiro e o canal de drenagem Farroupilha. Joanna Manhago

Dois quilômetros da Praia do Cassino foram interditados após lama aparecer na orla. O trecho afetado fica entre a Rua Rio de Janeiro e o canal de drenagem Farroupilha.

A Secretaria de Município do Cassino (SMC) construiu marachas - pequenos morros de areia - para separar a área com o acúmulo de material da área limpa. São aproximadamente 150 metros entre a faixa de areia seca e a água.

A lama, detectada na sexta-feira (21), deixou o solo escorregadio, inviabilizando totalmente a circulação de veículos e pessoas na região. De acordo com o secretário Miguel Satt, a SMC está providenciando placas que sinalizem as proibições, além da impossibilidade de banho no trecho.

Origem da lama

Motivo para aparecimento de lama é apurado. Joanna Manhago

A professora Elisa Fernandes, do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal de Rio Grande (Furg), explicou que a lama acumulada na orla da Praia do Cassino pode ter duas origens: a Lagoa dos Patos e a vazão do Rio da Prata, no Uruguai.

— Toda a água que escoa para o Oceano Atlântico sai pelos molhes da barra, e ali é uma região com uma movimentação de corrente muito menor. Essa condição de movimento forma um banco de lama. O material que veio da enchente do ano passado alimentou esse banco que fica nas proximidades da Praia do Cassino. Com o vento e ressaca forte da semana passada e condições específicas dessa época do ano, fez com que esse material viesse para a orla.

Dragagem

O aparecimento de lama na orla da Praia do Cassino sempre é relacionado pela população com as dragagens realizadas pela Portos RS no canal de acesso. Porém, a instituição garante que o fenômeno não tem relação com a obra.

Em nota, o Porto de Rio Grande afirmou que o aparecimento de lama na região “está associado à dinâmica natural da região”.

— Assim como ocorreu no ano passado, período em que não havia dragagem em execução — diz o documento.

A Portos afirma que a lama está diretamente relacionada às alterações na vazão da Lagoa dos Patos (mudança no curso da corrente), influenciada pelas chuvas — situação intensificada por eventos climáticos extremos, como a enchente de 2024.