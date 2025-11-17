COP30 precisa entregar um resultado concreto

Até o dia 21, Belém recebe o encontro mais importante do mundo sobre mudanças climáticas. Divulgação / COP30

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg

O encontro anual mais importante do mundo sobre mudanças climáticas, a Conferência das Partes, realizada no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que tem sua 34ª edição (COP30) acontecendo no Brasil, em Belém (PA), chega à sua última semana de acordos pelo clima. É considerada decisiva porque se espera que os países finalmente cheguem a um acordo climático mais ambicioso e realista.

Depois de dias de debates técnicos, agora entram em cena os ministros e líderes globais, responsáveis por fechar compromissos políticos de alto nível. A expectativa é que os governos avancem em três pontos principais: nas metas de redução, no financiamento climático e no acordo para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

Leia Mais Entenda como se articulam os países: quem quer o sucesso e quem deseja o fracasso da COP30

No coração das negociações está a reivindicação de países em desenvolvimento por metas mais robustas de redução das emissões de gases de efeito estufa até 2035, alinhadas ao limite de 1,5°C de aquecimento global, para as grandes economias, enquanto os desenvolvidos cobram mais transparência de nações emergentes. Portanto, há um longo caminho de governança climática a ser trilhado, ao mesmo tempo em que se buscam formas de financiar todo esse processo. Espera-se que os países ricos anunciem recursos mais previsíveis para apoiar a adaptação, a descarbonização e a transição energética em países vulneráveis.

A criação de um novo fundo ou a ampliação dos mecanismos existentes está entre as possibilidades discutidas, mas vejo com ceticismo avanços significativos neste momento. O mesmo vale para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, tema que gera divergências entre as lideranças globais.

Enquanto diversas delegações pedem um compromisso explícito para reduzir a produção e o consumo de petróleo, gás e carvão, outros países defendem abordagens mais flexíveis, citando suas necessidades econômicas internas — inclusive nós e nossos parceiros do BRICS.

O Brasil ainda é uma economia cinza, fortemente sustentada pela queima de combustíveis fósseis. Orgulhamo-nos de uma matriz elétrica limpa, mas é o petróleo que nos move. Nosso apetite energético crescente, nosso domínio tecnológico na exploração em águas profundas, nossas reservas — todos elementos de grande peso no debate.

De outra parte, o nosso potencial para produzir alimentos, conquistado com ciência, inovação e tecnologia, nos alçou ao posto de maior agronegócio do planeta, com destacada importância no abastecimento global. Mesmo se modernizando com velocidade, o setor ainda apresenta questões difíceis de enfrentar, como desmatamento, queimadas, práticas ultrapassadas, degradação do solo e da água, perda de biodiversidade… Problemas que precisamos resolver sem muito mais tempo para esperar.

A COP30 precisa entregar um resultado concreto, já que a janela para limitar os impactos mais severos da crise climática está se fechando

Mesmo com divergências, a sensação geral é de que a COP30 precisa entregar um resultado concreto, já que a janela para limitar os impactos mais severos da crise climática está se fechando. A presença do Brasil como anfitrião também aumenta a pressão por um desfecho equilibrado, que sinalize cooperação global e caminhos reais para uma economia de baixo carbono.

São necessárias reduções fortes, rápidas e sustentadas de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), entre outros gases de efeito estufa. Precisaremos tomar algumas decisões importantes no curto prazo. Conter o desmatamento ilegal é absolutamente inegociável, assim como restabelecer nossa política de fiscalização e controle. Renunciar ao licenciamento ambiental, nem pensar.