Conclusão das obras da Bibliotheca Pelotense é adiada para março de 2026

A Bibliotheca Pelotense teve a conclusão de suas obras de restauro adiada para março de 2026. A previsão inicial era que a intervenção fosse finalizada no final de outubro deste ano. A informação foi confirmada pela diretora da instituição, Lisarb Crespo da Costa.

O atraso no cronograma também posterga a reabertura do prédio e as celebrações dos 150 anos da biblioteca, que ocorreriam no dia 14 de novembro.

Segundo a diretora, o motivo da mudança de prazo é a maior complexidade dos problemas estruturais identificados no local, especialmente no telhado do Salão Nobre.

— Prédios muito antigos são uma caixinha de surpresa. Choveu muito também, o que atrasou bastante. Então não estamos com as obras prontas — disse a diretora.

O prédio histórico, inaugurado em 1888, está passando por uma reforma completa. A intervenção, que iniciou em setembro deste ano, engloba a troca de telhas e estruturas de madeira, portas, janelas, pisos e a pintura total do edifício.

Para as celebrações do aniversário, estavam programadas uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e atividades com autores e artistas locais.

— Nós merecemos que a nossa casa, que é uma casa pública, no sentido republicano, dure mais 150 anos — afirmou Lisarb.

Mesmo fechada ao público, a biblioteca mantém atividades internas em andamento, como a digitalização e a limpeza de obras raras, além de trabalhos administrativos.

A Bibliotheca Pelotense possui um acervo de mais de 73,5 mil títulos e 150 mil exemplares (entre obras literárias, infantis, juvenis e científicas). Sua hemeroteca (arquivo de periódicos) conta com mais de 300 títulos de jornais históricos, e o arquivo histórico conserva mapas e documentos importantes sobre a formação de Pelotas e do Rio Grande do Sul.

Apesar de não ter sido alagada na enchente de 2024, a edificação sofreu com infiltrações e problemas estruturais, especialmente no telhado, o que levou a criação de um projeto emergencial. A reforma tem apoio do Banrisul e da a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do RS (Fercomércio-RS).



