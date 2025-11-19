Geral

Reivindicações
Notícia

Comunidade do Balneário dos Prazeres, em Pelotas, reclama de abandono e sujeira na orla

Moradores dizem que a falta de cuidado na praia impede o acesso e afeta o comércio local

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS