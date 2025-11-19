Comunidade do Balneário dos Prazeres, em Pelotas, reclama de abandono e sujeira na orla

Local encanta quem vive às margens da Lagoa dos Patos. Ígor Islabão / Grupo RBS

A rotina tranquila do Balneário dos Prazeres continua sendo o que mais encanta quem vive às margens da Lagoa dos Patos. Em visita ao local na tarde de segunda-feira (17), a reportagem de GZH Zona Sul ouviu relatos que reforçam o orgulho dos moradores pelo bairro — descrito, quase sempre, como um ótimo lugar para morar. Porém, junto do sentimento de pertencimento, surge também uma queixa recorrente: a falta de manutenção na orla e o acúmulo de lixo, problemas que há anos vêm afetando a paisagem e a convivência da comunidade com a lagoa

— A praia está abandonada. Não tem como entrar mais lá — afirma o morador Sadi Saraiva, da Rua Campinas do Sul. Para ele, a praia bem cuidada seria uma fonte de renda para o comércio local.

A sujeira da orla também foi ressaltada por Rosanir da Florença, que mora de frente para a lagoa e acredita que a comunidade precisa auxiliar o poder público.

— A praia está jogada, mas também acho que a culpa é muito dos moradores. A prefeitura limpa num dia e, no outro, o morador está colocando sujeira nas estradas. Não há colaboração — avalia.

Segundo os moradores, o problema ficou pior após as enchentes de 2023 e 2024. As pedras da orla e o calçamentos que faziam o caminho sofreram grandes avarias por conta da força da água.

Enchente prejudicou a orla da praia, que teve estruturas danificadas. Ígor Islabão / Grupo RBS

Outras demandas

A condição das ruas não pavimentadas é outra preocupação. Além da passagem da patrola, os moradores ressaltam a necessidade de colocação de material em pontos específicos.

O transporte público também foi citado como sendo um ponto a se melhorar. A reclamação é por conta dos horários nos domingos e feriados.

Reunião com o Executivo

Prefeito e secretários conversaram com moradores na segunda-feira (17). Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

Também na segunda-feira (17), o Executivo municipal deu início à primeira edição do programa Prefeitura no Bairro, que tem como proposta aproximar a gestão da comunidade e construir, em conjunto, as prioridades de cada região. A agenda ocorreu no Barro Duro, na quadra coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Luiz Augusto Assumpção, onde moradores apresentaram demandas e relatos sobre a rotina no balneário.

Durante o encontro, o prefeito Fernando Marroni justificou que os primeiros meses da gestão foram dedicados ao enfrentamento do déficit orçamentário que afetava o funcionamento de serviços essenciais, como fornecimento de medicamentos, alimentação, combustível e manutenção. Segundo ele, dos R$ 100 milhões em passivos herdados, R$ 67 milhões foram liquidados em 11 meses.

Mesmo com restrições financeiras, a prefeitura afirma ter avançado em iniciativas voltadas ao bairro. Um mutirão de limpeza e revitalização foi realizado em 2 de janeiro e reforçado em setembro — ambos motivados pelo estado de abandono identificado na orla. Segundo ele, a gestão também ampliou vagas na pré-escola e iniciou a recuperação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Barro Duro, que passou a funcionar em horário estendido para atender à demanda da comunidade.