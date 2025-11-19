Com MV Bill e Projota, congresso discute representatividade negra em Pelotas

O terceiro Congresso Presença Negra – Legado e Futuro começou nesta quarta-feira (19) e segue até sexta-feira (21), em Pelotas. A abertura oficial ocorre às 18h desta quarta, no auditório do Sicredi. Ao longo dos três dias, a programação soma mais de 40 horas de palestras, exposições e uma feira temática.
Segundo a organização, as inscrições estão esgotadas, com mais de 2,1 mil participantes. A procura levou à criação de uma área externa com telão para o público acompanhar as atividades.
Idealizado há três anos pelo vereador César Brisolara, o congresso se consolidou como uma das principais referências do tema na zona sul do Estado. A edição deste ano reúne 76 palestrantes, além de mediadores e participantes de podcasts, totalizando mais de 110 nomes no palco.
Entre os convidados, estão MV Bill, Projota, Thaíde, Nelson Triunfo, Priscila Tossan, Manoel Soares e Zudizilla, além de artistas regionais e atrações culturais.
Brisolara destaca que o objetivo do congresso é provocar reflexão e estimular mudanças sociais:
— A proposta é um evento de debate sobre temas densos. Quem vem para cá são potências que transformam a realidade ao redor, direta ou indiretamente. Esse é o primeiro critério: pessoas que mudam suas comunidades — afirma.
Empreendedorismo e estrutura
Para dar visibilidade a negócios locais, o evento conta com a Feira do Empreendedorismo. Foram montadas seis tendas para os expositores e uma praça de alimentação. A organização envolve mais de 200 profissionais, incluindo segurança, equipes técnicas e trabalhadores da feira.
O Congresso Presença Negra é promovido pela Câmara de Vereadores de Pelotas, por meio da Comissão de Direitos Humanos, em parceria com entidades. A iniciativa também recebeu recursos via emendas.
Destaques da programação
Nesta quarta-feira (19), a Câmara de Vereadores realiza Sessão Solene para a entrega da Medalha Mestre Baptista a 10 homenageados.
Quarta-feira (19)
18h: Cerimônia de abertura e Apresentação Cultural - Grupo Ojuobá
19h: Sessão Solene: Medalha Mestre Baptista - Homenageados
21h: Apresentação musical - Hugo Ojuara
Quinta-feira (20)
9h: Boas-vindas ao Congresso - Vereador César Brisolara (idealizador do Congresso)
9h30: Caminhos do Poder: Representatividade e mudança social - Eraldo dos Santos Pinheiro, Tuane Tarques e Daniela Brizolara
11h30: A palavra é poder: rap, rua e resistência - DKG Dekilograma e Atitude Preta
12h30: Do gueto pro mundo: 40 anos de hip-hop com consciência - Thaíde
16h30: A voz da mulher negra na música brasileira - Priscila Tossan
19h30: Entre versos e vitórias: a voz de uma geração - Projota
21h: Periferias que inspiram: comunicação, potência e transformação - Manoel Soares
Sexta-feira (21)
12h30: Empreender, criar e transformar - Nanda Fersula, Vagnotreta e Thaiane Madruga
15h: Tecnologia, liderança e representatividade - Lisiane Lemos e Thaiane Schneider
19h: Entre o Jazz e o Boom Bap: a filosofia de ser Zudizilla - Zudizilla
20h30: A Voz da Favela: consciência, luta e arte - MV Bill