Com MV Bill e Projota, congresso discute representatividade negra em Pelotas

Três dias de programação contarão com mais de 40 horas de palestras, exposições e uma feira temática. Divulgação / Congresso Presença Negra

O terceiro Congresso Presença Negra – Legado e Futuro começou nesta quarta-feira (19) e segue até sexta-feira (21), em Pelotas. A abertura oficial ocorre às 18h desta quarta, no auditório do Sicredi. Ao longo dos três dias, a programação soma mais de 40 horas de palestras, exposições e uma feira temática.

Segundo a organização, as inscrições estão esgotadas, com mais de 2,1 mil participantes. A procura levou à criação de uma área externa com telão para o público acompanhar as atividades.

Idealizado há três anos pelo vereador César Brisolara, o congresso se consolidou como uma das principais referências do tema na zona sul do Estado. A edição deste ano reúne 76 palestrantes, além de mediadores e participantes de podcasts, totalizando mais de 110 nomes no palco.

Entre os convidados, estão MV Bill, Projota, Thaíde, Nelson Triunfo, Priscila Tossan, Manoel Soares e Zudizilla, além de artistas regionais e atrações culturais.

Brisolara destaca que o objetivo do congresso é provocar reflexão e estimular mudanças sociais:

— A proposta é um evento de debate sobre temas densos. Quem vem para cá são potências que transformam a realidade ao redor, direta ou indiretamente. Esse é o primeiro critério: pessoas que mudam suas comunidades — afirma.

Empreendedorismo e estrutura

Para dar visibilidade a negócios locais, o evento conta com a Feira do Empreendedorismo. Foram montadas seis tendas para os expositores e uma praça de alimentação. A organização envolve mais de 200 profissionais, incluindo segurança, equipes técnicas e trabalhadores da feira.

O Congresso Presença Negra é promovido pela Câmara de Vereadores de Pelotas, por meio da Comissão de Direitos Humanos, em parceria com entidades. A iniciativa também recebeu recursos via emendas.

Destaques da programação

Nesta quarta-feira (19), a Câmara de Vereadores realiza Sessão Solene para a entrega da Medalha Mestre Baptista a 10 homenageados.

Quarta-feira (19)

18h: Cerimônia de abertura e Apresentação Cultural - Grupo Ojuobá

19h: Sessão Solene: Medalha Mestre Baptista - Homenageados

21h: Apresentação musical - Hugo Ojuara

Quinta-feira (20)

9h: Boas-vindas ao Congresso - Vereador César Brisolara (idealizador do Congresso)

9h30: Caminhos do Poder: Representatividade e mudança social - Eraldo dos Santos Pinheiro, Tuane Tarques e Daniela Brizolara

11h30: A palavra é poder: rap, rua e resistência - DKG Dekilograma e Atitude Preta

12h30: Do gueto pro mundo: 40 anos de hip-hop com consciência - Thaíde

16h30: A voz da mulher negra na música brasileira - Priscila Tossan

19h30: Entre versos e vitórias: a voz de uma geração - Projota

21h: Periferias que inspiram: comunicação, potência e transformação - Manoel Soares

Sexta-feira (21)

12h30: Empreender, criar e transformar - Nanda Fersula, Vagnotreta e Thaiane Madruga

15h: Tecnologia, liderança e representatividade - Lisiane Lemos e Thaiane Schneider

19h: Entre o Jazz e o Boom Bap: a filosofia de ser Zudizilla - Zudizilla