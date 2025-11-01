Colunista social Marina Oliveira morre aos 93 anos em Pelotas

Marina Oliveira ao lado do colega, Flávio Mansur. @flaviomansur9 / Instagram / Reprodução

A colunista social Marina Garcia de Souza, conhecida como Marina Oliveira, faleceu nesta sexta-feira (31), aos 93 anos, em Pelotas, vítima de um infarto.

Conhecida na sociedade de Pelotas, começou a atuar como colunista social na década de 1980 no jornal Diário da Manhã, e por mais de três décadas foi colunista do extinto Diário Popular, até o fechamento do jornal em 2024. Além das páginas dos jornais, Marina também era reconhecida por sua liderança em causas sociais.

O colunista Flávio Mansur, que foi colega de Marina Oliveira no Diário Popular, lamentou a morte da amiga. "Muito estimada na sociedade pelotense, carismática, viajada! Reunia todas as qualidades como mãe, avó e bisavó, uma amada matriarca!", escreveu nas redes sociais.