Ciclone extratropical deve provocar vento de 80 km/h na Zona Sul

Não há previsão de queda de granizo na região. Lauro Alves / Agencia RBS

A Zona Sul do Estado está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devido à previsão de um ciclone extratropical para esta sexta-feira (7). O alerta do Inmet entrou em vigor às 9h desta quinta-feira e segue até o fim da noite.

Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da UFPel (CPPMET), uma perturbação no ar está avançando pela Argentina e se aproxima do Rio Grande do Sul.

Esse movimento meteorológico faz com que a pressão do ar diminua sobre o Estado e que a umidade se acumule, criando condições para a formação de um centro de baixa pressão durante a tarde.

Na região, a chuva pode chegar a 50 milímetros e as rajadas de vento podem alcançar 80 km/h, principalmente nas cidades do entorno da Lagoa dos Patos.

— Não temos previsão de queda de granizo e nem trovoada. Os mais intensos são os eventos, que os modelos estão estimando em 80 km/h. Será uma chuva contínua, mais intensa entre a tarde de amanhã e a noite e madrugada de sábado — afirma o meteorologista da UFPel, Eliton Figueiredo.

Segundo o Climatempo, o vento e as rajadas fortes devem ocorrer principalmente durante a sexta-feira.

Já no sábado (8), a tendência é que a chuva persista, mas em menor intensidade, com previsão de 15 milímetros para a região.

— Na manhã de sábado o vento começa a diminuir a durante à tarde. Pode ficar até parcialmente nublado. A previsão de chuva também diminui, cerca de 15 milímetros em algumas localidades — complementa o especialista.

Defesa Civil e Ciex também monitoram situação

Conforme a Defesa Civil de Rio Grande, as equipes estão preparadas para atender possíveis ocorrências no município, conforme orientação da Defesa Civil Estadual.

Além disso, também seguem monitorando a situação juntamente com o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex).