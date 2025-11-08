Centro de Reconstrução para Juventude inicia atividades em Rio Grande com cursos profissionalizantes gratuitos

Programa conta com investimento de R$ 1,6 milhão, repassado pelo governo estadual. Silva / Rede Marista

Foi inaugurado neste sábado (8) o Centro de Reconstrução para Juventude em Rio Grande, voltado ao atendimento de mil jovens com idades entre 15 e 29 anos, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), durante o período de um ano.

O espaço oferecerá cursos profissionalizantes, oficinas culturais, esportivas e educativas, além de reforço escolar, com o objetivo de promover oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho.

A iniciativa foi implantada e será gerida pela Rede Social Marista, vencedora do edital promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. O programa conta com um investimento de R$ 1,6 milhão, repassado pelo programa estadual Plano Rio Grande, destinado à execução do projeto.

A equipe do Centro contará com um coordenador pedagógico, assistente social e educadora social. Ao todo, o Rio Grande do Sul conta com 12 Centros de Reconstrução para Juventude.

— Esse é um momento de celebrar um novo tempo para a juventude, de pensar ações que permitam que jovens antes inviabilizados encontrem espaço na sociedade — afirma a secretária de Assistência Social de Rio Grande, Dianelisa Amaral Peres.

O Centro funcionará por um ano junto ao CEU das Artes Lagoa dos Patos, localizado na Rua Pedro de Sá Freitas, nº 270, bairro Rural. O espaço foi cedido pela prefeitura para a execução do projeto.

Atividades irão ocorrer no Centro de Artes e Esportes Unificados Lagoa dos Patos. Laura Cosme / Grupo RBS

Inscrições para os cursos profissionalizantes

Entre as atividades oferecidas estão oficinas de dança, teatro, artes visuais, além de reforço escolar para apoio educacional. Já os cursos incluem operação de drone, técnico de vendas, embelezamento, sonorização e iluminação.

Além da qualificação profissional, o Centro também oferece atividades de arte, esporte e lazer. As oficinas têm início previsto para o dia 17 de novembro, enquanto os cursos profissionalizantes começam em janeiro de 2026.

Conforme o coordenador pedagógico, Rodrigo Rocha, os participantes receberão uniforme, alimentação, certificado de 30 horas e uma bolsa de conclusão no valor de R$ 150 por curso concluído.

— Os cursos e oficinas que serão oferecidos serão como as sementes que jogamos na terra fértil. Vamos germinar, aguar e adubar para que a nossa juventude floresça para vida adulta. A expectativa é alta e cheia de esperança — comenta Rodrigo.

As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas presencialmente na CEU das Artes Lagoa dos Patos ou através do telefone: (53) 984315328.