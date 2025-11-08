Geral

Mil jovens atendidos
Centro de Reconstrução para Juventude inicia atividades em Rio Grande com cursos profissionalizantes gratuitos

Espaço irá oferecer cursos e oficinas para jovens entre 15 e 29 anos, inscritos no Cadastro Único 

Laura Cosme

