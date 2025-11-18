Carroceiros protestam após retirada de veículos de tração animal em Rio Grande

Manifestantes ocuparam o plenário da Câmara de Vereadores nesta terça-feira (18). Thaina Martins / Grupo RBS

Um grupo de carroceiros de Rio Grande realizou um protesto na Câmara de Vereadores na tarde desta terça-feira (18). Eles cobravam recursos e suporte após a retirada dos veículos de tração animal (VTAs) das ruas da cidade. Atualmente, o município conta com cerca de 209 carroceiros.

O protesto ocorreu um dia após o encerramento do prazo, na segunda-feira (17), para que os condutores realizassem o cadastro junto à Prefeitura, etapa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Executivo Municipal e o Ministério Público em setembro deste ano.

— Os carroceiros estão cumprindo com a sua parte, que é entregar as carroças, mas nós queremos saber o que a prefeitura irá fazer. Até agora, não sabemos quais serão os valores e nem os cursos que vão nos fornecer — declara Ênio Pereira Júnior, presidente da Associação dos Cavaleiros e Charreteiros do Rio Grande.

De acordo com o documento, o cadastro é obrigatório para que os trabalhadores iniciem a entrega das carroças e tenham direito às contrapartidas previstas no acordo, que incluem recursos financeiros provenientes de um montante de R$ 72,3 milhões a serem distribuídos entre os carroceiros cadastrados.

O TAC, que dá continuidade a um acordo original de 2017 e foi aditado em julho de 2023, estabelece que os condutores cadastrados têm direito a receber veículos de propulsão humana em substituição às carroças ou, caso não tenham interesse nos novos veículos, receber um pagamento em dinheiro.

Além disso, cursos profissionalizantes também devem ser oferecidos aos condutores. O documento ainda prevê fiscalização rigorosa da circulação de VTAs nas áreas urbanas, conforme a Lei Municipal nº 8.303/2018, que regulamenta a proibição desses veículos nas ruas.

Segundo o secretário de Relações Institucionais de Rio Grande, Cláudio Costa, uma audiência pública realizada em junho permitiu que os carroceiros optassem pela indenização e pelo recebimento de cestas básicas.

— Em setembro, recebemos do Ministério Público esse TAC. Em outubro, abrimos o edital para a identificação dos condutores e agora estamos na segunda fase, que é a entrega dos veículos, e a terceira, que será o pagamento — explica.

Conforme o acordo, o prazo para recebimento do pagamento é de 30 dias após a entrega das carroças, que podem ser realizadas até o dia 1º de dezembro.

— Temos no sistema um período de 30 dias, que pode variar um pouco, a partir de quando o cadastro é feito. Aqueles que forem no final, evidentemente, vão receber só no ano que vem — afirma Cláudio Costa.

"O que vão fazer se tirar meu meio de transporte?"

Mesmo com o acordo em vigor, a principal reivindicação da categoria é o desconhecimento do valor a ser recebido na compensação financeira pela devolução da carroça.

Até o momento, a prefeitura afirma que não pode especificar o valor que será pago a cada condutor, uma vez que ainda precisa encerrar o prazo de cadastros para confirmar o total de carroceiros cadastrados.

— Eu moro no Cassino, trabalho de jardinagem. Eu uso minha carroça como meio de transporte. O que vão fazer se tirar meu meio de transporte? Querem dar cesta básica, curso, mas vou pegar serviço onde, se tem gente com ensino superior procurando trabalho e não conseguem? Não nos dizem os valores, o certo seria um valor que a gente pudesse substituir a carroça — afirma Vanderlei Dias, presente na manifestação.