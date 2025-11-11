Cães em situação de maus-tratos são resgatados de residência em Pelotas

Tutora não foi presa, mas responderá processo em liberdade. Patram / Divulgação

Cerca de 14 cães sem raça definida foram resgatados em situação de maus-tratos em uma residência no bairro Fátima, em Pelotas.

A ação foi realizada pela Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar, após o recebimento de uma denúncia anônima.

De acordo com a corporação, os animais foram encontrados na área externa da casa, considerada pequena e insalubre, com acúmulo de dejetos e ausência de abrigo adequado contra as intempéries. Alguns dos cães apresentavam sinais de dermatite.

— Eles estavam alimentados e com acesso a água, mas o local era muito pequeno para a quantidade de animais e insalubre — afirmou o policial da Patram, Marcelo Edon.

A moradora da residência, uma mulher de 60 anos identificada como tutora dos cães, foi conduzida à delegacia de polícia. Ela irá responder ao processo em liberdade.