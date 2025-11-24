Balneários da Zona Sul se preparam para o veraneio 

Praia do Cassino é o principal destino do litoral regional. Jorgito Santos / Divulgação

Faltando pouco menos de um mês para o início da temporada de verão, marcada oficialmente para 13 de dezembro, gestores municipais da Zona Sul estão investindo em obras, limpeza e organização dos espaços com o objetivo de atrair turistas para a região.

Cassino é o principal destino turístico

Balneário se prepara para receber um público entre 200 a 250 mil pessoas durante a alta temporada. Jorgito Santos / Divulgação

A Praia do Cassino, quarto destino mais visitado no Litoral Sul, se prepara para receber um público entre 200 a 250 mil pessoas durante a alta temporada. Ao longo do ano, a população do Balneário é estimada em 55 mil pessoas, conforme a prefeitura.

Leia Mais Empresários e poder público debatem estratégias para atrair turistas ao Balneário Cassino

Leia Mais Inscrições para comércio ambulante na Praia do Cassino começam na segunda-feira

Para receber os turistas, obras de pavimentação em vias da região e iluminação estão entre as intervenções realizadas pela prefeitura.

— Estamos trabalhando na qualificação dos espaços públicos com limpeza e iluminação das praças. Estamos com dois quilômetros de obras de drenagem e pavimentação na Avenida Luiz Leivas Otero. Começamos também obras de pavimentação na rua Coronel Augusto César Leivas e na localidade do Bolaxa — comenta o secretário do Cassino, Miguel Satt.

Além da iluminação nas praças, Satt também afirma que a prefeitura está trabalhando para melhorar o sistema junto à orla da praia, com o projeto Luzes de Iemanjá.

A iniciativa, com um investimento estimado em R$ 2,9 milhões, prevê a revitalização da área da Estátua de Iemanjá e do Campo do Praião, com a instalação de cerca de 15 torres de iluminação, com quatro painéis de LED de 1300w, apontados em direção ao mar para iluminar a faixa de areia.

— Essa grande obra de iluminação na orla da praia, no trecho compreendido entre a Lisboa e a Júlia de Castilhos, será ainda uma grande obra com a expectativa de atrair muita gente e qualificar o espaço para propiciar a todos o usufruto diuturnamente — conclui o secretário.

Leia Mais Réveillon na Praia do Cassino terá shows e queima de fogos, confirma prefeitura

Para impulsionar o turismo e a gastronomia local, a prefeitura afirma ter firmado uma parceria com o Sebrae para oferecer cursos de qualificação aos proprietários de restaurantes do Balneário, capacitando-os para melhor atender o público.

— Foram cerca de R$ 30 mil investidos nesse curso para atender os restaurantes do Balneário Cassino — comenta o secretário de Turismo, Vitor Magalhães.

Laranjal aposta em obras de revitalização na orla

Instalação de novos bancos e lixeiras estão entre os preparativos. Nauro Júnior / Agencia RBS

Em Pelotas, os preparativos estão focados na revitalização da orla, com intervenções que incluem melhorias na ciclovia, reforço da sinalização turística e recuperação de trechos do calçadão que estavam desgastados.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, equipes trabalham diariamente na limpeza das áreas de lazer, poda de árvores e manutenção dos espaços destinados a esportes e convivência. A instalação de novos bancos e lixeiras ao longo da praia também integra o pacote de ações.

Até o momento, a prefeitura afirma que não há programação cultural definida para o verão, tampouco um expectativa estabelecida sobre público para a temporada.

São Lourenço do Sul busca atrair 100 mil turistas

Para receber os veranistas, equipes realizam obras da manutenção dos trapiches e áreas de banho. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em São Lourenço do Sul, a expectativa é atrair um público de 100 mil pessoas até o carnaval, famoso na região.

Reconhecida pelas águas calmas da Laguna dos Patos, a cidade aposta na organização da praia, na oferta de atividades culturais e em parcerias com o setor privado para atrair visitantes de toda a região.

— Estamos chamando a iniciativa privada de São Lourenço do Sul e da região a colaborar conosco para a implementação de cestas de lixo, de imobiliário urbano para a colocação no conjunto da orla — afirma o prefeito, Zelmute Marten.

Para receber os veranistas, equipes estão trabalhando em obras da manutenção dos trapiches e áreas de banho após os eventos climáticos que atingiram a região neste ano e no passado.

— Já concluímos as obras do reestabelecimento de regiões atingidas que foram contempladas pela Defesa Civil Nacional — conclui Zelmute.

Paralelamente às obras, a programação cultural da região também está sendo planejada com a captação de recursos da Lei Rouanet. Até o momento, os shows ainda não estão definidos.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.



