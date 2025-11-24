Balneários da Zona Sul se preparam para o veraneio 

Faltando pouco menos de um mês para o início da temporada de verão, marcada oficialmente para 13 de dezembro, gestores municipais da Zona Sul estão investindo em obras, limpeza e organização dos espaços com o objetivo de atrair turistas para a região.
Cassino é o principal destino turístico
A Praia do Cassino, quarto destino mais visitado no Litoral Sul, se prepara para receber um público entre 200 a 250 mil pessoas durante a alta temporada. Ao longo do ano, a população do Balneário é estimada em 55 mil pessoas, conforme a prefeitura.
Para receber os turistas, obras de pavimentação em vias da região e iluminação estão entre as intervenções realizadas pela prefeitura.
— Estamos trabalhando na qualificação dos espaços públicos com limpeza e iluminação das praças. Estamos com dois quilômetros de obras de drenagem e pavimentação na Avenida Luiz Leivas Otero. Começamos também obras de pavimentação na rua Coronel Augusto César Leivas e na localidade do Bolaxa — comenta o secretário do Cassino, Miguel Satt.
Além da iluminação nas praças, Satt também afirma que a prefeitura está trabalhando para melhorar o sistema junto à orla da praia, com o projeto Luzes de Iemanjá.
A iniciativa, com um investimento estimado em R$ 2,9 milhões, prevê a revitalização da área da Estátua de Iemanjá e do Campo do Praião, com a instalação de cerca de 15 torres de iluminação, com quatro painéis de LED de 1300w, apontados em direção ao mar para iluminar a faixa de areia.
— Essa grande obra de iluminação na orla da praia, no trecho compreendido entre a Lisboa e a Júlia de Castilhos, será ainda uma grande obra com a expectativa de atrair muita gente e qualificar o espaço para propiciar a todos o usufruto diuturnamente — conclui o secretário.
Para impulsionar o turismo e a gastronomia local, a prefeitura afirma ter firmado uma parceria com o Sebrae para oferecer cursos de qualificação aos proprietários de restaurantes do Balneário, capacitando-os para melhor atender o público.
— Foram cerca de R$ 30 mil investidos nesse curso para atender os restaurantes do Balneário Cassino — comenta o secretário de Turismo, Vitor Magalhães.
Laranjal aposta em obras de revitalização na orla
Em Pelotas, os preparativos estão focados na revitalização da orla, com intervenções que incluem melhorias na ciclovia, reforço da sinalização turística e recuperação de trechos do calçadão que estavam desgastados.
De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, equipes trabalham diariamente na limpeza das áreas de lazer, poda de árvores e manutenção dos espaços destinados a esportes e convivência. A instalação de novos bancos e lixeiras ao longo da praia também integra o pacote de ações.
Até o momento, a prefeitura afirma que não há programação cultural definida para o verão, tampouco um expectativa estabelecida sobre público para a temporada.
São Lourenço do Sul busca atrair 100 mil turistas
Em São Lourenço do Sul, a expectativa é atrair um público de 100 mil pessoas até o carnaval, famoso na região.
Reconhecida pelas águas calmas da Laguna dos Patos, a cidade aposta na organização da praia, na oferta de atividades culturais e em parcerias com o setor privado para atrair visitantes de toda a região.
— Estamos chamando a iniciativa privada de São Lourenço do Sul e da região a colaborar conosco para a implementação de cestas de lixo, de imobiliário urbano para a colocação no conjunto da orla — afirma o prefeito, Zelmute Marten.
Para receber os veranistas, equipes estão trabalhando em obras da manutenção dos trapiches e áreas de banho após os eventos climáticos que atingiram a região neste ano e no passado.
— Já concluímos as obras do reestabelecimento de regiões atingidas que foram contempladas pela Defesa Civil Nacional — conclui Zelmute.
Paralelamente às obras, a programação cultural da região também está sendo planejada com a captação de recursos da Lei Rouanet. Até o momento, os shows ainda não estão definidos.
