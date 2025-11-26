Assinatura de contrato confirma início do projeto da ponte entre Rio Grande e São José do Norte

Após a assinatura, a empresa Nova Engenharia terá um prazo de dois anos para a conclusão do projeto da ponte. Jorgito Santos / Grupo RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a empresa catarinense Nova Engenharia assinaram, na segunda-feira (24), o contrato para a elaboração do projeto da ponte que ligará Rio Grande a São José do Norte.

Com o valor de R$ 7.594.348,78, a expectativa é de que a assinatura para a ordem de início dos trabalhos ocorra na primeira quinzena de dezembro, em cerimônia a ser realizada em Rio Grande.

O contrato foi resultado do processo licitatório concluído em maio. Agora, a empresa terá um prazo de dois anos para desenvolver o projeto de engenharia da nova travessia.

Leia Mais Pagamento por Pix nas lanchas entre Rio Grande e São José do Norte começa a funcionar nesta quarta-feira

Quatro mil pessoas beneficiadas

A travessia a seco entre os dois municípios é uma demanda da Zona Sul há mais de quatro décadas.

Atualmente, cerca de quatro mil pessoas realizam a travessia entre os dois municípios por meio do serviço de lancha. Além disso, cerca de 500 veículos atravessam de balsa entre as duas cidades.

Para Jair Rizzo, coordenador da Comissão Regional Pró-ponte entre Rio Grande e São José do Norte, este é um feito histórico para a região.

— Há cada etapa que vamos vencendo são momentos de muita felicidade. São quase 50 anos de luta para esse importantíssimo projeto. Nós aguardamos agora que a ordem de início dos trabalhos seja assinada aqui em Rio Grande — afirma.

Em 2023, o projeto da travessia a seco foi incluído no Novo PAC do governo federal e recebeu um investimento de R$ 10,3 milhões.

Alternativas para construção da ponte

Em abril deste ano, um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) apontou quatro alternativas para a construção da ponte.

Com uma extensão prevista de 4,5 quilômetros, as propostas incluem dois possíveis traçados, com alternativas ao norte e ao sul de São José do Norte e opções de pontes móveis e fixas.

A alternativa 1 prevê a construção de uma ponte entre as proximidades da Avenida Honório Bicalho em Rio Grande e o Arroio do Laracha em São José do Norte.

A alternativa 2 projeta a construção de duas pontes: uma entre a Praia do Retiro em São José do Norte e a Ilha dos Marinheiros em Rio Grande, e uma entre a Ilha dos Marinheiros e a Vila da Quinta.

A alternativa 3 aponta para a construção de uma ponte móvel entre o Terminal de Contêineres no Distrito Industrial de Rio Grande e a 5ª Secção da Barra de São José do Norte.

Por fim, a alternativa 4 define a construção de um túnel submerso entre o Terminal de Contêineres no Distrito Industrial de Rio Grande e a 5ª Secção da Barra de São José do Norte.

De acordo com o Dnit, a alternativa do túnel já foi descartada, devido às condições geológicas da região e à presença de sedimentos no canal da Lagoa dos Patos.

A reportagem de GZH tentou contato com a empresa Nova Engenharia, que ainda não se manifestou sobre a assinatura.