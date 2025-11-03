Alunos de escola estão há quase dois anos em prédio provisório à espera de obras que não saíram do papel

Pais protestaram na manhã desta segunda-feira (3), em frente à Escola Margarida Gastal Manuelle Motta / RBS TV

Cerca de 250 alunos da Escola Municipal Professora Margarida Gastal, em Capão do Leão, seguem estudando em um prédio provisório da Embrapa Clima Temperado, quase dois anos após a promessa de início das obras no prédio original — que segue sem projeto e previsão de início.

O prédio da instituição de ensino apresenta problemas estruturais, como danos no piso, infiltrações e rachaduras nas paredes. Em janeiro de 2024, a Prefeitura transferiu estudantes e funcionários para um laboratório desativado da Embrapa, com a justificativa de que a mudança seria temporária, até que as reformas fossem iniciadas.

Em abril deste ano, a Prefeitura chegou a realizar uma reunião com a comunidade escolar e afirmou que apresentaria o plano de obras em até 60 dias, mas o documento ainda não foi entregue.

Na manhã desta segunda-feira (3), pais e alunos bloquearam o acesso à Embrapa e à Universidade Federal de Pelotas, em ato de protesto. A interrupção durou das 7h às 9h20. A principal cobrança é a falta de prazo sobre o futuro do prédio da escola.

Mariana Bicca, mãe de uma estudante, relatou que existem dificuldades nas dinâmicas e desenvolvimento dos alunos.

— Como as salas são muito pequenas, o que minha filha reclama é a questão do alojamento deles. Eles não tem como sentar separadamente, então eles sentam em duplas o que gera um tumulto, eles não conseguem prestar atenção, são crianças. Eles conversam bastante, só que fica num nível muito alto e ela não consegue se concentrar, e eu vejo isso em casa, no momento de estudar com ela — relatou.

Mariana disse também que a filha reclama de dores de cabeça e que o calor do verão pode prejudicar ainda mais essa rotina.

Leia Mais Setor de funerária é interditado por descarte irregular de sangue humano em Pelotas

Nota da Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Capão do Leão informa que o projeto da EMEF Profª Margarida Gastal está em andamento. A empresa responsável solicitou um aditivo contratual para a elaboração do projeto da rede elétrica, etapa essencial para a conclusão do conjunto técnico.