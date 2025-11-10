"Ajude Domenyke": blitz solidária busca recursos para tratamento de menino rio-grandino com leucemia

Joanna Manhago / Grupo RBS

Na manhã desta segunda-feira (10), um grupo de amigos e familiares se reuniu na RS-734, em frente ao batalhão rodoviário da Brigada Militar, para realizar uma blitz solidária.

O objetivo era simples, mas de enorme importância: ajudar Domenyke Hernandes, o Dom, um menino rio-grandino de três anos, que enfrenta uma batalha muito maior do que a idade dele sugere.

Segundo a família, o tratamento de Dom deve durar cerca de dois anos. Arquivo Pessoal / Divulgação

Dom nasceu com Síndrome de Down (T21), e, no dia 5 de julho de 2025, recebeu o diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA).

Conforme Juliana Hernandes, o diagnóstico da doença veio após o menino ter registrado um quadro de febre intensa, quando procuraram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Junção.

Desde o dia do diagnóstico, a família foi encaminhada ao Hospital Universidade Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg), contudo, o tratamento precisou ser transferido para Porto Alegre.

— No dia 6 de julho nós fomos transferidos para o Hospital das Clínicas, em Porto Alegre, pois somente aqui tem o tratamento adequado. Abrimos mão de tudo na cidade e estamos sem trabalhar para ficar em Porto Alegre — comenta.

O tratamento de Dom deve durar cerca de dois anos. Segundo Juliana, a família não tem um valor exato definido para arrecadar, já que os custos são contínuos:

— Os custos são muito altos e não temos de onde tirar. A princípio, acreditamos que em torno de 20 mil reais conseguiríamos nos manter durante o período do tratamento, arcando com todos os gastos. Mas não temos um valor exato em mente, pois são dois anos de despesas aqui em Porto Alegre, além das despesas em Rio Grande, já que nossa filha de 13 anos ficou lá aos cuidados da minha mãe — relata.

A blitz começou por volta das 9h e se estendeu até as 16h, com os voluntários parando veículos, explicando a história de Dom e pedindo qualquer contribuição que pudesse ajudar.