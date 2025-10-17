Zona Sul terá queda nas temperaturas durante o final de semana

A entrada de uma massa de ar frio sobre o Estado provoca mínimas mais baixas em relação aos últimos dias. Ulisses Castro / Agencia RBS

A Zona Sul terá um fim de semana com queda acentuada nas temperaturas entre o domingo (19) e a segunda-feira (20). A entrada de uma massa de ar frio sobre o Estado provoca mínimas mais baixas em relação aos últimos dias.

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para a atuação de ventos fortes na região, com rajadas que podem variar entre 50 e 70 km/h, além de mar agitado na costa gaúcha durante o sábado (18).

Em Pelotas, o sábado (18) será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, e céu limpo à noite. As temperaturas variam entre 13°C e 20°C. No domingo (19), a previsão indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas sem chance de chuva. A mínima será de 10°C, e a máxima de 19°C.

Em Rio Grande, o sábado terá dia de sol com algumas nuvens e névoa no início da manhã. À noite, o tempo segue firme. As temperaturas vão de 15°C a 19°C. Já no domingo, a previsão é de sol com poucas nuvens e temperaturas entre 13°C e 18°C.

Em São Lourenço do Sul, o sábado começa com chuva leve pela manhã, seguida de diminuição da nebulosidade à tarde e noite com céu limpo. Os termômetros oscilam entre 15°C e 20°C. No domingo, o tempo segue firme, com sol entre nuvens e céu parcialmente nublado à noite. A mínima prevista é de 11°C, e a máxima de 18°C.