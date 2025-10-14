Geral

Oportunidade de emprego
Notícia

Zona Sul terá mutirão de empregos na quinta-feira; saiba como participar

Trabalhadores poderão se dirigir às agências do Sine nos municípios de Pelotas, Rio Grande e São José do Norte para concorrer às vagas

Laura Cosme

