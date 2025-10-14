Zona Sul terá mutirão de empregos na quinta-feira; saiba como participar

Para participar é preciso apresentar um documento de identificação com foto e o CPF. CESARVR / stock.adobe.com

Pelotas, Rio Grande e São José do Norte irão receber na quinta-feira (16), o feirão do Empregar RS, com oportunidades para quem deseja entrar no mercado de trabalho. O atendimento será das 9h às 15h.

O projeto é organizado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), em parceria com as prefeituras. Em Pelotas, serão 51 vagas disponíveis.

Para participar é preciso apresentar um documento de identificação com foto e o CPF. Detalhes sobre as vagas podem ser consultados no Portal Emprega Brasil e no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Leia Mais Shopping Pelotas inaugura seis novas operações ainda este ano; veja quais

Leia Mais Em expansão, Grupo Nicolini inaugura em Camaquã o primeiro dos oito supermercados adquiridos do Carrefour no RS

Trabalhadores podem procurar as Agências FGTAS/Sine de Pelotas, Rio Grande e São José do Norte. Em algumas agências também haverá agendamento de entrevistas com empregadores direto no local.

Em Rio Grande, segundo o coordenador do Sine, Leandro Viana, ainda não é possível definir o número de vagas que estarão disponíveis na quinta-feira, já que, devido à demanda das empresas parceiras, cerca de 200 encaminhamentos já foram realizados na última semana por meio do Empregar RS.

— Estamos fazendo o levantamento e ainda teremos vagas na quinta-feira, mas possivelmente será um número menor — afirma.

Em São José do Norte, o atendimento também será feito na agência local do Sine, com oferta de vagas e orientações aos trabalhadores. Até o momento, o Sine também não tem o número de vagas disponíveis no município.

Endereços do Sine

Pelotas: rua General Osório, nº602.

Rio Grande: rua General Neto, nº 373.

São José do Norte: rua 15 de Novembro, nº 41.

Lista de vagas disponíveis em Pelotas

Analista financeiro – 1 vaga

Atendente de lojas e mercados – 5 vagas

Auxiliar de cozinha – 5 vagas

Atendente do setor de frios e laticínios – 5 vagas

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 5 vagas

Barista – 1 vaga

Caixa (supermercado) – 5 vagas

Eletricista de manutenção industrial – 3 vagas

Garçom – 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 5 vagas

Operador de caixa – 1 vaga

Operador de empilhadeira – 2 vagas

Operador de máquina de empacotar – 2 vagas

Pedreiro – 1 vaga

Repositor (em supermercados) – 5 vagas



