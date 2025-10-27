Zona Sul terá 15 novas estações hidrometeorológicas até o início de dezembro

Em Rio Grande, equipamento foi instalado no CCMar. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

Até o início de dezembro, a Região Sul contará com ao menos 15 novas estações hidrometeorológicas em funcionamento. Os equipamentos integram dados sobre o clima e os níveis da água, com o objetivo de aprimorar o monitoramento e a prevenção de desastres climáticos.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a última instalação no sul do Estado aconteceu em Rio Grande, na sexta-feira (24). A estrutura foi instalada no Centro de Convívio Meninos do Mar (CCMar). Além do município, Pelotas, São Lourenço do Sul e Piratini também já receberam os equipamentos.

As estruturas fazem parte do projeto do governo do Rio Grande do Sul de instalar 130 estações hidrometeorológicas em todo o Estado. Elas irão coletar informações de 24 bacias hidrográficas, fornecendo informações hidrológicas a cada 15 segundos. As informações captadas ficarão disponíveis para consulta pública no site da Agência Nacional de Águas.

O coordenador regional da Defesa Civil, coronel Márcio André Facin, explica que a estação poderá integrar as defesas civis da região.

— O objetivo é ter estações em diversos pontos estratégicos para que a gente consiga ter informações seguras e precisas sobre o cenário da região. Com informações de Rio Grande, Pelotas e São Lourenço do Sul, por exemplo, vamos conseguir prever eventos climáticos de forma mais precisa — reforçou.

Facin explicou também que as localidades em que as estações serão instaladas estão sendo definidas conforme a empresa estuda as bacias hidrográficas.