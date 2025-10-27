UFPel ofecerece 2,3 mil vagas para ensino superior

RBSTV / Reprodução

Estão abertas a partir desta segunda-feira (27) as inscrições para mais de 2,3 mil vagas na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para quem tem ou já teve vínculo com o ensino superior. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet até 7 de novembro.

O Processo Seletivo Complementar oferece vagas em 75 cursos de graduação da UFPel. Os interessados devem preencher ficha no sistema da universidade e anexar os documentos exigidos no edital.

Para ingressar em alguns cursos é necessário aproveitar ao menos três disciplinas. O critério de seleção consiste no maior número de disciplinas que podem ser aproveitadas.

Há reservas de vagas em ações afirmativas nos mesmos percentuais adotados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de cotas para quilombolas e indígenas, referentes ao processo seletivo especial.

20 vagas para Medicina

As inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina vão até o dia 10 de novembro. Estão disponíveis 20 vagas (incluindo cotas e ampla concorrência), e a seleção ocorrerá em duas fases: a primeira utiliza a nota de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 a 2024; a segunda consiste na análise de documentação.

Modalidades disponíveis

Reopção: para quem já é estudante da UFPel e quer trocar de curso;

Transferência: para quem é estudante de outra instituição de Ensino Superior;

Reingresso: para quem tenha abandonado ou cancelado a sua matrícula na UFPel;

Portadora ou portador de diploma: para quem já concluiu curso superior;