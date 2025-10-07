UCPel anuncia três novos cursos de graduação

Reitor José Carlos Pereira Bachettini Júnior divulgou novidades no aniversário de 65 anos da universidade. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) anunciou, nesta terça-feira (7), três novos cursos de graduação: Fonoaudiologia, Nutrição, Ciências de Dados e Inteligência Artificial.

A divulgação ocorreu durante a cerimônia de comemoração dos 65 anos da instituição. Cada curso terá 40 vagas, com ingresso já no próximo semestre.

Segundo o reitor José Carlos Pereira Bachettini Júnior, a ampliação do portfólio atende a demandas identificadas em pesquisa de mercado.

— A UCPel tem espaço para esse conjunto de inovações, e a cada ano reavaliamos o que o mercado tem nos solicitado.

Os novos cursos terão diferentes formatos: Fonoaudiologia será presencial, enquanto Ciências de Dados e Inteligência Artificial e Nutrição serão ofertados na modalidade semipresencial. O ingresso poderá ser feito por redação online, nota do Enem, transferência ou diploma anterior.

Fonoaudiologia

Primeiro curso presencial da área na região Sul do Estado, a graduação terá cinco anos de duração e seguirá as novas diretrizes do MEC. O reitor destaca a alta demanda por fonoaudiólogos no mercado regional, especialmente em hospitais e empresas.

A coordenadora do curso Lisa Gutierrez explica que a graduação formará profissionais generalistas.

— As especializações devem vir depois, já que a fonoaudiologia conta com 18 áreas diferentes de atuação. A fonoaudiologia atua desde o atendimento a bebês prematuros com dificuldades de alimentação até pacientes em cuidados paliativos.

Ciências de Dados e Inteligência Artificial

O curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial também será o primeiro do tipo na região, com quatro anos de duração. De acordo com o coordenador Carlos Vinícius Alves, a formação é interdisciplinar e integra áreas como matemática, estatística e ciência da computação. O objetivo é preparar profissionais para um mercado em rápida expansão tecnológica.

Nutrição

Já o curso de Nutrição abrangerá áreas que vão da saúde materno-infantil à nutrição esportiva, passando por saúde pública, gestão e tecnologia de alimentos.

— Temos um leque amplo de áreas de atuação e conseguimos construir uma identidade própria para o curso na universidade. Pensamos em uma proposta moderna, alinhada às demandas atuais, e acreditamos na importância de uma formação integrada — explica a coordenadora Fernanda Pedrotti.



