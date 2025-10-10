Tubarão é encontrado morto na orla da Praia do Cassino

Na manhã desta sexta-feira (10), um tubarão cação-bruxa, de nome científico Notorynchus cepedianus, foi encontrado morto na orla da Praia do Cassino.

O animal foi localizado próximo a estátua de Iemanjá, em direção ao Parque Eólico, por uma banhista que passava no local.

Segundo a professora Maria Cristina Oddone, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), é a terceira vez nos últimos cinco anos que essa aparece na região.

— Hoje, não é tão comum ver o animal na região, mas já foi no passado. Suas suas populações são muito pequenas. É um tubarão demersal, vive associado ao fundo e não na coluna d'água e não oferece nenhum perigo ao ser humano — comenta.

O Instituto de Ciências Biológicas da Furg irá realizar a coleta genética do animal, que será utilizado em pesquisas da universidade.

— Dependendo do tamanho, ele será trazido para a Furg. Pelas fotos, se observa a presença de clasperes de grande tamanho pelo que sabemos que é um macho adulto — acrescenta Oddone.

Ainda não há informações precisas sobre o tamanho do tubarão nem as causas do encalhe. A espécie habita plataformas continentais em águas temperadas, o que abre diferentes possibilidades para o ocorrido.

Uma das hipóteses é que o animal tenha sido capturado acidentalmente em algum apetrecho de pesca, sofrido ferimentos e não tenha conseguido se recuperar, vindo a encalhar.

— A foto mostra, aparentemente, um machucado na nadadeira peitoral esquerda, o que reforça essa hipótese — conclui a professora.



