Tricampeã, equipe de robótica de Rio Grande mira novo título em competição nacional 

A equipe de robótica da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), conhecida como FBOT, está embarcando para a Competição Brasileira de Robótica, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (10).

Cerca de 24 estudantes, que já são tricampeões na categoria @Home, de robôs domésticos, buscam agora trazer para o município mais um título nacional e a conquista na categoria @Work.

— Nossa equipe tem um tempo curto entre o Mundial e o Brasileiro. Conforme a competição se aproxima, começamos a realizar testes específicos das provas, registrando as pontuações e buscando melhorar continuamente os resultados. Estamos nos últimos detalhes para garantir o melhor desempenho possível — destaca Gabriela Mendieta, integrante da FBOT.

Em julho, a equipe conquistou o 7º lugar no Campeonato Mundial de Robótica, disputado em Salvador, também na categoria @Home, e o 5º lugar na categoria @Work.

Agora, o foco está dividido entre manter a excelência já demonstrada nas edições anteriores e alcançar novos desafios. Para isso, a equipe desenvolveu atualizações nos robôs Boris e Micky, que serão utilizados no campeonato. Entre as melhorias, está a ampliação do campo de visão da câmera e atualização de algoritmos.

— Estamos muito confiantes, especialmente na categoria @Work, onde nosso objetivo é conquistar o primeiro lugar. Já na categoria @Home, vamos em busca do tetracampeonato, representando com orgulho a nossa universidade e todo o esforço coletivo da equipe — ressalta Gabriela.

Robôs foram desenvolvidos dentro da Universidade

Desenvolvido em 2023, o robô Micky é o representante da FBOT na categoria @Work, voltada para aplicações em ambientes industriais. Com aproximadamente 54 centímetros e pesando 12 quilos, o robô apresenta um porte compacto, projetado para manusear peças e ferramentas com eficiência e precisão. Com ele, a equipe já conquistou o 2º lugar no campeonato nacional, em 2024, e o 5º lugar no mundial deste ano.

— O Micky foi desenvolvido para pegar peças, ferramentas e atuar em tarefas que exigem mobilidade e precisão — comenta Gabriela.

O segundo robô que irá acompanhar a equipe nesta próxima competição nacional é o Boris. Desenvolvido em 2024 pelos estudantes, o robô doméstico é capacitado para a interação e execução de tarefas simples do cotidiano de um lar. Ele é substituto da robô Doris, que conquistou os primeiros títulos com a equipe.

Equipado com sensores, câmeras, um braço mecânico e um banco de dados interativo, o robô é capaz de se comunicar com pessoas, auxiliar em tarefas domésticas e até atuar como companhia no ambiente familiar.

— O Boris tem 58 quilos. A função dele é realizar tarefas domésticas, receber visitas, ajudar a carregar sacolas tirar lixo — explica a estudante.

O grupo de robótica é ativo desde 2002, mas iniciou o desenvolvimento de robôs domésticos em 2018 e, desde então, acumula premiações.

Entre os principais resultados estão o 5º lugar na categoria @Work e o 7º na @Home no Mundial de 2025, além do 2º lugar nacional em @Work em 2024 e o 3º lugar mundial em @Home em 2022. Na América Latina, a equipe já conquistou o 2º lugar em 2021 e o 3º lugar em 2018, 2019 e 2020.

Para viabilizar a participação nos campeonatos, a equipe conta com o apoio de empresas locais, do poder público e da arrecadação de recursos por meio da venda de produtos oficiais da FBOT, disponíveis no Instagram da equipe.



