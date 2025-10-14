Sobrevivente do maníaco do Cassino faz campanha para comprar equipamento hospitalar

Brenda sobreviveu ao serial killer que causou pânico no final dos anos 1990. Renan Mattos / Agencia R

Brenda Nascimento Graebin, sobrevivente de uma tentativa de homicídio cometida em 1999 por Paulo Sérgio Guimarães da Silva, conhecido como "Titica" ou "Maníaco do Cassino", iniciou uma campanha para arrecadar recursos para a compra de um guincho elevador elétrico.

O equipamento, que custa cerca de R$ 13 mil, é essencial para sua rotina de cuidados. Tetraplégica há 25 anos, Brenda depende da mãe para todas as tarefas de locomoção, especialmente para sair da cama e ser colocada na cadeira de rodas.

— O guincho vai ser importante para mim porque a minha mãe está com problemas cardíacos. O médico disse que ela não poderia mais fazer esforço — explica Brenda.

Segundo ela, a mãe, de 67 anos, foi alertada pelos médicos sobre o risco de infarto. Apesar disso, continua sendo a principal responsável pelos cuidados da filha, o que inclui trocar, vestir e transferir Brenda entre cama e cadeira.

— A vida vai passando, graças a Deus a gente tá viva, mas a mãe tá cada vez mais precisando de ajuda, não só eu — diz Brenda.

O modelo elétrico do guincho, embora mais caro, é o ideal para o caso.

— O guincho elétrico é o melhor porque ele exige menos força, e dependendo do modelo até eu poderia controlar — explica.

Como ajudar

As doações podem ser feitas pela plataforma Vakinha ou pela chave Pix: 5763798@vakinha.com.br



