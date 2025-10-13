Silo de soja em Arroio Grande segue com fumaça dois dias após incêndio

O silo armazenava cerca de 120 toneladas de soja. Arquivo Pessoal / Divulgação

Um silo da empresa Cotribá, em Arroio Grande, segue com fumaça após incêndio registrado no último sábado (11). O Corpo de Bombeiros afirma que ainda acompanha a situação, mas não pode confirmar se ainda há presença de fogo no local.

Os bombeiros de Jaguarão e o Serviço Civil e Auxiliar de Bombeiro (SCAB), formado por voluntários de Arroio Grande, ainda não foram acionados pela empresa na manhã desta segunda-feira (13).

As equipes avaliam a possibilidade de abrir a lateral do silo, medida que não pôde ser realizada no sábado (11) devido à alta temperatura. O teto da estrutura já desabou.

O fogo começou na manhã do sábado e foi controlado no mesmo dia. A empresa, localizada às margens da BR-116, a cerca de cinco quilômetros do centro da cidade, armazenava aproximadamente 120 toneladas de soja no silo.

Segundo os oficiais, a principal suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado pelo atrito entre os próprios grãos. Este é o segundo incêndio registrado na empresa neste ano. Em julho, um outro sinistro atingiu o local e durou mais de 60 horas.

Em nota divulgada no sábado (11), a Cotribá afirmou que o incêndio causou somente danos materiais e que o silo e os grãos armazenados são cobertos por seguro. Confira a íntegra abaixo.

Cotribá informa ocorrência de incêndio em silo na Unidade de Arroio Grande 2

A Cotribá informa que, na manhã de sábado, 11 de outubro de 2025, foi registrado um incêndio em um dos silos da Unidade de Arroio Grande 2.

As equipes locais agiram de forma imediata e o Corpo de Bombeiros foi acionado, estando no local trabalhando no controle e monitoramento da situação. O incidente resulta somente em danos materiais.

Por motivos de segurança, o acesso à unidade está temporariamente restrito, e somente equipes autorizadas estão atuando no local.

A cooperativa destaca que o silo atingido e os grãos armazenados possuem cobertura de seguro. As devidas providências já estão sendo tomadas, e a área segue sob monitoramento e acompanhamento técnico para avaliação dos danos.

A Cotribá reforça seu compromisso com a segurança, a transparência e a responsabilidade em todas as suas operações, e agradece à pronta atuação das equipes envolvidas no atendimento da ocorrência.