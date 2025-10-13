Geral

120 toneladas
Notícia

Silo de soja em Arroio Grande segue com fumaça dois dias após incêndio

O Corpo de Bombeiros não foi acionado nesta manhã, mas segue monitorando a estrutura da Cotribá

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS