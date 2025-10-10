Servidores de São José do Norte terão alterações ou suspensões do adicional de insalubridade a partir de novembro

Cerca de 200 servidores do município de São José do Norte, no sul do Estado, terão os seus adicionais de insalubridade retirados ou alterados a partir da folha de novembro. Eles foram notificados oficialmente sobre a nova determinação entre quarta (8) e quinta-feira (9).
A mudança se dá a partir de um laudo elaborado pela empresa Enseg Saúde e Segurança do Trabalho, que avaliou o serviço dos colaboradores que teriam direito tanto à insalubridade quanto à periculosidade. A empresa foi contratada pela Prefeitura de São José do Norte, que anualmente realiza a avaliação da necessidade dos adicionais conforme lei.
Porém, no caso deste ano, os servidores — principalmente, da área da saúde — reclamam que não receberam nenhuma visita para avaliação do ambiente ou participaram de entrevistas que resultaram na elaboração do laudo. O documento afirma que pessoas foram ouvidas e que locais foram visitados, mas não cita quando e quais.
GZH Zona Sul entrou em contato com a Enseg Saúde e Segurança do Trabalho e questionou quando as visitas e entrevistas foram feitas e também quem foi ouvido. A reportagem não obteve retorno até a mais recente atualização do texto.
Os adicionais
A condição de trabalho dos servidores é avaliada por grau de insalubridade. Enquanto o grau mínimo garante um adicional de 10% sobre o salário mínimo, o grau médio corresponde a 20% e o máximo, a 40%.
No caso dos técnicos de enfermagem, por exemplo, eles deixaram de ser grau máximo e passaram para o grau médio. Portanto, a partir do pagamento de novembro, eles deixam de ganhar 40% de adicional e passam a ganhar 20%, como conta Cibele Dias da Silva, técnica de enfermagem da Vigilância em Saúde do município.
— O impacto vai ser muito pesado e negativo nas nossas rendas familiares. O perito não passou em nenhum setor, isso nos indigna ainda mais. Ninguém viu ele nas unidades de saúde. Termos uma notícias dessas no final do ano é horrível — afirma.
A reportagem de GZH Zona Sul conversou com o prefeito de São José do Norte, Neromar Guimarães, que sugeriu que os servidores que estivessem inconformados com o resultado do laudo, buscassem a Justiça.
— Não tem muito o que possamos fazer, infelizmente. A lei diz que o adicional será cessado caso um laudo avalie que os agentes causadores de sua concessão foram ajustados. Não sei até que ponto o Executivo pode questionar o laudo de um especialista. Os servidores têm que buscar judicialmente alguma forma de contestar isso — disse o prefeito.
O Sindicato dos Municipários de São José do Norte afirmou que vai solicitar à prefeitura a realização de uma nova perícia.
— Na última avaliação, o perito não visitou todas as repartições da prefeitura, apenas os secretários de cada pasta, e ali fez a sua avaliação. Portanto, isso não se sustenta. Se acatado o nosso pedido, queremos estar presente nas visitas e entrevistas — disse o presidente, Danilo Filho.
Filho ressaltou que, na primeira visita, os servidores não foram chamados para acompanhar a avaliação. Ele acrescentou também que o sindicato vai solicitar a suspensão da alteração dos adicionais até que o novo laudo seja emitido. Uma reunião entre a entidade e a prefeitura está marcada para a próxima quinta-feira (14).
Confira abaixo quais outras categorias foram alteradas:
- Fisioterapeuta 40% - 0
- Auxiliar de Educação Infantil 40% - 0
- Enfermeiro 40% - 20%
- Médico Veterinário 40% - 20%
- Técnico em Enfermagem 40% - 20%
- Agente de combate às endemias 40% - 20%
- Calceteiro 40% - 20%
- Pedreiro 40% - 20%
- Assistente Social 20% - 0
- Agente administrativo 20% - 0
- Motorista Transporte Escolar 20% - 0
- Motorista 20% - 0
- Músico regente - 20% - 0
- Músico 20% - 0
- Farmacêutico bioquímico 20% - 0
- Nutricionista 20% - 0
- Visitador Prog PIM - 20% - 0
- Auxiliar consultório de dentista 20% - 0
- Psicólogo 20% - 0
- Motorista CNH D 20% - 0
- Arteterapeuta 20% - 0
- Engenheiro Agrônomo 20% - 0
- Carpinteiro 20% - 0
Protesto
O Posto Central de São José do Norte, que funciona no turno da noite, não operou nesta quinta e não funcionará nesta sexta-feira (10). Isso porque os enfermeiros realizam um serviço de hora extra na unidade de saúde.
Após a notificação oficial sobre a mudança dos adicionais de insalubridade, os servidores afirmaram que deixariam de colaborar com o atendimento extra.
A Secretaria de Saúde emitiu um comunicado afirmando que o serviço ficaria suspenso nestas datas. O responsável pela pasta, Lucas Penteado, afirmou que seria realizada uma reunião entre a secretaria e os funcionários do Posto Central para definir como ficaria o atendimento nas próximas semanas.