Servidores de São José do Norte terão alterações ou suspensões do adicional de insalubridade a partir de novembro

Posto Central de São José do Norte, que funciona no turno da noite, não operou em razão de protesto dos servidores. Prefeitura de São José do Norte / Divulgação

Cerca de 200 servidores do município de São José do Norte, no sul do Estado, terão os seus adicionais de insalubridade retirados ou alterados a partir da folha de novembro. Eles foram notificados oficialmente sobre a nova determinação entre quarta (8) e quinta-feira (9).

A mudança se dá a partir de um laudo elaborado pela empresa Enseg Saúde e Segurança do Trabalho, que avaliou o serviço dos colaboradores que teriam direito tanto à insalubridade quanto à periculosidade. A empresa foi contratada pela Prefeitura de São José do Norte, que anualmente realiza a avaliação da necessidade dos adicionais conforme lei.

Porém, no caso deste ano, os servidores — principalmente, da área da saúde — reclamam que não receberam nenhuma visita para avaliação do ambiente ou participaram de entrevistas que resultaram na elaboração do laudo. O documento afirma que pessoas foram ouvidas e que locais foram visitados, mas não cita quando e quais.

GZH Zona Sul entrou em contato com a Enseg Saúde e Segurança do Trabalho e questionou quando as visitas e entrevistas foram feitas e também quem foi ouvido. A reportagem não obteve retorno até a mais recente atualização do texto.

Os adicionais

A condição de trabalho dos servidores é avaliada por grau de insalubridade. Enquanto o grau mínimo garante um adicional de 10% sobre o salário mínimo, o grau médio corresponde a 20% e o máximo, a 40%.

No caso dos técnicos de enfermagem, por exemplo, eles deixaram de ser grau máximo e passaram para o grau médio. Portanto, a partir do pagamento de novembro, eles deixam de ganhar 40% de adicional e passam a ganhar 20%, como conta Cibele Dias da Silva, técnica de enfermagem da Vigilância em Saúde do município.

— O impacto vai ser muito pesado e negativo nas nossas rendas familiares. O perito não passou em nenhum setor, isso nos indigna ainda mais. Ninguém viu ele nas unidades de saúde. Termos uma notícias dessas no final do ano é horrível — afirma.

A reportagem de GZH Zona Sul conversou com o prefeito de São José do Norte, Neromar Guimarães, que sugeriu que os servidores que estivessem inconformados com o resultado do laudo, buscassem a Justiça.

— Não tem muito o que possamos fazer, infelizmente. A lei diz que o adicional será cessado caso um laudo avalie que os agentes causadores de sua concessão foram ajustados. Não sei até que ponto o Executivo pode questionar o laudo de um especialista. Os servidores têm que buscar judicialmente alguma forma de contestar isso — disse o prefeito.

O Sindicato dos Municipários de São José do Norte afirmou que vai solicitar à prefeitura a realização de uma nova perícia.

— Na última avaliação, o perito não visitou todas as repartições da prefeitura, apenas os secretários de cada pasta, e ali fez a sua avaliação. Portanto, isso não se sustenta. Se acatado o nosso pedido, queremos estar presente nas visitas e entrevistas — disse o presidente, Danilo Filho.

Filho ressaltou que, na primeira visita, os servidores não foram chamados para acompanhar a avaliação. Ele acrescentou também que o sindicato vai solicitar a suspensão da alteração dos adicionais até que o novo laudo seja emitido. Uma reunião entre a entidade e a prefeitura está marcada para a próxima quinta-feira (14).

Confira abaixo quais outras categorias foram alteradas:

Fisioterapeuta 40% - 0

Auxiliar de Educação Infantil 40% - 0

Enfermeiro 40% - 20%

Médico Veterinário 40% - 20%

Técnico em Enfermagem 40% - 20%

Agente de combate às endemias 40% - 20%

Calceteiro 40% - 20%

Pedreiro 40% - 20%

Assistente Social 20% - 0

Agente administrativo 20% - 0

Motorista Transporte Escolar 20% - 0

Motorista 20% - 0

Músico regente - 20% - 0

Músico 20% - 0

Farmacêutico bioquímico 20% - 0

Nutricionista 20% - 0

Visitador Prog PIM - 20% - 0

Auxiliar consultório de dentista 20% - 0

Psicólogo 20% - 0

Motorista CNH D 20% - 0

Arteterapeuta 20% - 0

Engenheiro Agrônomo 20% - 0

Carpinteiro 20% - 0

Protesto

O Posto Central de São José do Norte, que funciona no turno da noite, não operou nesta quinta e não funcionará nesta sexta-feira (10). Isso porque os enfermeiros realizam um serviço de hora extra na unidade de saúde.

Após a notificação oficial sobre a mudança dos adicionais de insalubridade, os servidores afirmaram que deixariam de colaborar com o atendimento extra.