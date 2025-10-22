Réveillon na Praia do Cassino terá shows e queima de fogos, confirma prefeitura

Balneário deve receber mais de 200 mil pessoas na temporada. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Prefeitura de Rio Grande confirmou a realização da tradicional festa de Réveillon na Praia do Cassino, no sul do Estado.

A queima de fogos seguirá normas ambientais para reduzir os impactos sonoros e evitar danos à fauna local. O espetáculo utilizará artefatos sem emissão de ruídos, atendendo a uma demanda crescente da comunidade.

Segundo o secretário do Cassino, Miguel Satt, o evento deve reunir 200 mil pessoas na região. A população residente no local durante o ano todo é estimada em 55 mil pessoas.

— Esperamos um número ainda maior de pessoas do que em relação aos outros anos. Tivemos um último veraneio extenso, com três meses de altas temperaturas. Isso nos credenciou para o próximo veraneio e estimamos um pico com mais de 200 mil pessoas — afirma Miguel.

Faltando um pouco mais de dois meses para a festa, a programação cultural ainda está sendo definida pela prefeitura.

De acordo com a secretária de Cultura, Rita Patta Rache, o Executivo está buscando recursos através da Lei Rouanet para a realização da festa. A projeção é de que a festa conte com shows de artistas locais.

— Haverá fogos, mas ainda estamos acertando a programação cultural — explica a secretária.

O valor investido para a realização da festa é em torno de R$ 200 mil.

Preparativos para início da temporada

A temporada de verão terá início oficial no dia 13 de dezembro, conforme a agenda do governo estadual. Por enquanto, os preparativos estão em andamento.

— Nós estamos, juntamente com a CDL, trabalhando para dar continuidade a agenda de eventos ao longo de toda a temporada de verão. Estamos trabalhando para o Ondas de Natal, com a chegada do Papai Noel, apresentações artísticas e desfiles na Avenida — acrescenta Miguel Satt.

De acordo com a prefeitura, a programação de atrações culturais para o veraneio deverá ser divulgada no próximo mês.

Obras para receber veranistas

Cada torre de iluminação instalada possui 20 metros de altura, com quatro painéis de LED de 1300W. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Entre as intervenções confirmadas pela prefeitura para o veraneio estão melhorias na pavimentação de vias de acesso, como a rua Leivas Otero, reforço na iluminação pública e ampliação dos serviços de limpeza e segurança durante os meses de alta temporada.

— Estamos realizando a limpeza e a extensão de iluminação nos espaços públicos. No dia 15 de novembro, iremos inaugurar 900 metros de iluminação entre as ruas Lisboa e Júlio de Castilhos, com 15 postes, para propiciar a todos o usufruto diuturnamente da orla — conclui o secretário do Cassino.

Segundo a prefeitura, cada torre de iluminação instalada possui 20 metros de altura e está equipada com quatro painéis de LED de 1300W, voltados em direção ao mar para iluminar a faixa de areia.

Além disso, duas outras estruturas, localizadas próximas à estátua de Iemanjá e à passarela, contarão com mais dois painéis de iluminação, com foco nas áreas de circulação de pedestres.

Além dos projetores voltados à iluminação funcional, as torres também foram equipadas com um sistema de luminárias decorativas de 250W nas cores vermelha, verde e azul.