Projeto sobre restauração patrimonial forma mais de cem pessoas em Pelotas

No sábado (4), a Escola de Restauração formou 118 estudantes e profissionais em Pelotas, com o objetivo de atuar em obras de preservação do patrimônio histórico.

As atividades foram realizadas ao longo de seis meses, com aulas teóricas e práticas realizadas na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula e na Igreja Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Porto), em Pelotas, e na Igreja Imaculada Conceição, em Jaguarão.

O projeto, idealizado pela empresa Perene Patrimônio Cultural e realizado com financiamento do programa Pró-Cultura do governo do Estado, reuniu participantes de várias regiões do Rio Grande do Sul, além de alunos do Mato Grosso, da Bahia e do Uruguai.

Restauração na prática

Durante o curso, os alunos participaram da restauração da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, do forro de estuque da Igreja Imaculada Conceição e do forro de madeira da Igreja Sagrado Coração de Jesus.

Ao todo, foram 10 modos de aprendizado conduzidos pela arquiteta Simone Neutzling, fundadora da Perene e especialista em preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural.

A aula final aconteceu na Catedral Metropolitana, e contou com a presença do diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Renato Savoldi.