Professores de Rio Grande participam de curso de letramento racial

Professores da rede municipal de ensino de Rio Grande estão participando do 1º Curso de Formação e Letramento Racial, promovido pelo Núcleo de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação (Smed).

A iniciativa tem como objetivo preparar os educadores para desenvolver práticas pedagógicas antirracistas em sala de aula. O curso busca garantir a efetividade da Lei federal nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas brasileiras.

Até o momento, dois encontros já foram realizados, com o último previsto para acontecer na próxima segunda-feira (6). Cerca de 80 profissionais participaram das atividades, incluindo oficinas de música, palestras e rodas de conversa.

— Essas formações têm como base os saberes produzidos historicamente pelas comunidades negras, que foram silenciados ou invisibilizados ao longo do tempo. Não são “conteúdos” no sentido tradicional, e sim saberes vivos, que precisam ser amplamente divulgados — explica a coordenadora Rejane Oliveira.

Para a professora Emiliana Muniz da Silva, da escola Valdir Castro, a experiência está impactando de forma positiva em sua prática docente.

— Estamos vivenciando momentos únicos de trocas e conhecimentos com pessoas potentes, profissionais negros rio-grandinos, dispostos e preparados a partilhar sobre a sua caminhada. Já levo muito do que compartilhamos para o meu cotidiano escolar — relata Emiliana, professora de alfabetização.

A formação terá continuidade a partir do dia 10 de outubro, com uma nova etapa conduzida por professores da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

Nessa fase, os educadores terão acesso a um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com módulos e aulas gravadas, possibilitando o aprofundamento dos estudos de forma autônoma.



