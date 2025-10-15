Professores da rede pública de Rio Grande são alvo de golpe virtual com links falsos

Golpistas simularam a página do governo federal. André Ávila / Agencia RBS

Três professores da rede municipal de ensino de Rio Grande foram alvos de um golpe virtual envolvendo links falsos que simulam a plataforma gov.br, do governo federal.

Segundo o secretário de Gestão Administrativa do município, Ricardo Amaral, os e-mails com os links suspeitos foram enviados diretamente para os educadores.

— Nós não utilizamos nenhuma ferramenta que seja vinculada ou que, necessariamente, implique no uso do gov— afirma.

A tentativa de golpe, no entanto, não causou prejuízos aos professores, que não chegaram a fornecer dados ou clicar nos links. Diante dos casos, a gestão registrou um boletim de ocorrência.