Prefeitura de Rio Grande quer doar terreno para construção de escola estadual no Balneário Cassino 

Atualmente, a rede estadual de Rio Grande tem 15 mil estudantes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Balneário Cassino poderá contar com uma nova escola estadual de ensino médio. Na última semana, a Prefeitura de Rio Grande protocolou um projeto de lei na Câmara de Vereadores solicitando autorização para a doação de um terreno ao Estado, que será destinado à construção da escola.

De acordo com o projeto, a área a ser doada é de oito mil metros quadrados e fica na Alameda 5 do Posto 09, a partir do alinhamento da Rua Júlio Simões Nóbrega.

Se o projeto for aprovado, a doação será formalizada por escritura pública, podendo retornar ao patrimônio municipal caso a escola não seja construída em até 48 meses ou em caso de desvio de finalidade do imóvel. O projeto aguarda inclusão na ordem do dia para votação pelos vereadores.

Leia Mais Meningite: entenda por que Pelotas tem dois surtos da doença e saiba onde se vacinar

Em junho deste ano, um projeto similar já havia sido protocolado. Contudo, segundo a coordenadora da 18ª Coordenadoria Regional de Educação, Luciana Dias, ele foi alterado porque a área inicialmente destinada não atendia às necessidades da Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Atualmente, a rede estadual de Rio Grande atende cerca de 15 mil estudantes. A construção da nova escola no Balneário Cassino visa suprir a demanda local, já que a região possui apenas uma escola estadual de ensino médio para uma população de 55 mil habitantes.

— A escola irá atender uma demanda da localidade que, prioritariamente, é de ensino médio. Porém, estamos fazendo estudos para vermos se abriremos vagas de anos finais do ensino fundamental, já que o Cassino cresceu bastante — afirma Luciana.

O projeto está sendo coordenado pela Secretaria de Educação (Seduc) em parceria com a Secretaria de Obras. Conforme a pasta, o prédio contará com 12 salas de aula, cada uma com capacidade para 30 alunos, além de três laboratórios de ciências, um laboratório de informática, ginásio poliesportivo, cozinha, refeitório, sala maker, voltada a projetos e atividades práticas, e sala multiuso.

Em nota, a Secretaria de Obras afirma que a obra será feita de forma rápida, com menos impactos ambientais. O ginásio será construído para funcionar como abrigo emergencial para até 80 pessoas. Confira a íntegra:

"No Escola+, os prédios são erguidos de forma mais rápida, com um sistema que causa menores impactos ambientais e reduz a geração de resíduos, utilizando materiais sustentáveis com maior eficiência energética e conforto ambiental.