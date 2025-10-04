Geral

46 vagas
Notícia

Prefeitura de Pelotas abre concurso para o magistério; salários chegam a R$ 4,2 mil

Primeira etapa será a Prova Nacional Docente, em 26 de outubro; prova de títulos será em março de 2026

Douglas Dutra

