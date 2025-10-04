Prefeitura de Pelotas abre concurso para o magistério; salários chegam a R$ 4,2 mil

Salários variam de R$ 2.121,63 a R$ 4.243,27. Volmer Perez / Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas divulgou o edital do concurso público para o magistério municipal. São previstas 46 vagas e cadastro reserva para 15 cargos, com salários que variam de R$ 2.121,63 (20 horas) a R$ 4.243,27 (40 horas).

A primeira etapa do concurso será a Prova Nacional Docente (PND), que terá sua primeira edição realizada no próximo dia 26 de outubro. Promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame serve para avaliar a qualidade da formação de professores, além de ser uma etapa para a seleção de profissionais para atuar na rede pública.

Para concorrer às vagas em Pelotas, os candidatos precisam obter o mínimo de 40% da nota da PND. O período de inscrição será de 15 de dezembro a 20 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 85.

A etapa municipal inclui ainda a prova de títulos avaliando fatores como tempo de magistério, segunda graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. O edital prevê a publicação das notas das provas de títulos e o resultado final do concurso em março de 2026.

Plano de carreira e valorização salarial

A secretária de Educação, Nailê Pinto, afirma que o objetivo do concurso é suprir as vagas abertas por profissionais que se aposentaram ou que se exoneraram. Ela reconhece que um dos motivos para a falta de profissionais são os baixos salários oferecidos por Pelotas.

— Pelotas há muito tempo vem enfrentando essa dificuldade de mão de obra para a rede pública de ensino, e isso tem relação com os municípios ao entorno, que acabam oferecendo um salário mais atraente para a carreira — afirma.

Segundo ela, o governo criou um grupo de trabalho envolvendo secretarias e o Sindicato dos Municipários (Simp) para discutir o plano de carreira dos servidores e avançar na valorização salarial, mas ainda não há uma previsão de quando esse trabalho será concluído.

Vagas previstas no concurso

Professor de educação infantil - 1 vaga + cadastro reserva

Professor I - 20 vagas + cadastro reserva

Professor II - Artes Visuais - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - Ciências - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - Educação Física - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - Filosofia - cadastro reserva

Professor II - Geografia - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - História - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - Língua Espanhola - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - Língua Inglesa - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - Matemática - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - Música - 2 vagas + cadastro reserva

Professor II - Sociologia - cadastro reserva

Orientador Educacional - 5 vagas + cadastro reserva



