Prédio da antiga sede dos Correios de Rio Grande é oficialmente entregue para construção de escola infantil do Sesc

A prefeitura de Rio Grande oficializou a entrega do prédio da antiga sede dos Correios para o sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, onde será construída uma escola de educação infantil, o "Sesquinho". O projeto de lei Nº63/2025, que autoriza a destinação do imóvel, foi sancionado pela prefeita Darlene Pereira nesta quinta-feira (30).

Fechado desde 2017, o prédio histórico estava sob responsabilidade da prefeitura desde 2021. Agora, será doado à Fecomércio, que assumirá integralmente a restauração e construção da nova escola, sem custos para o município.

— Essa parceria vai nos permitir recuperar um prédio que, hoje, o município não tem recurso para restaurar e, além disso, ainda utilizá-lo em uma área que para nós é muito importante: a educação — explica a prefeita Darlene.

Em contrapartida, 40% das vagas serão destinadas a crianças da rede pública municipal. A concessão será válida por 35 anos.

— Estamos assumindo integralmente essa obra e vamos, sem dúvidas, entregar para a comunidade de Rio Grande o serviço que temos que oferecer — comenta o presidente da Fecomércio-RS, Luis Carlos Bohn.

Segundo estimativas do governo, a recuperação do imóvel dos antigos Correios custaria mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos. Além da escola infantil, o projeto prevê a criação de um memorial dos Correios, preservando o valor histórico e arquitetônico do prédio.

Construído nos anos 1940 em estilo Art Déco, o prédio foi um dos marcos arquitetônicos da época, destacando-se pelas linhas retas, formas geométricas e tons neutros. O imóvel permaneceu no patrimônio dos Correios até ser incluído em um leilão.

A prefeitura, no entanto, ingressou na Justiça com base em um decreto de cedência de 1947 e conseguiu reverter a situação, retomando a propriedade do prédio.

