Polícia investiga denúncia de maus-tratos em escola de educação infantil em Pelotas; professoras foram afastadas

Três mães relataram agressões físicas, negligência e ofensas verbais contra crianças

Gabriel Veríssimo

