Plataforma une tecnologia e cooperativismo para fortalecer agricultura familiar da Zona Sul

Um grupo de 21 produtores da região Sul do Estado, dos municípios de Rio Grande, São José do Norte, Morro Redondo e Turuçu, está transformando a agricultura familiar local por meio do projeto e-COO: Cooperativismo de Plataforma.

A iniciativa, desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg), promove a valorização da produção local, incentiva a economia solidária e leva alimentos saudáveis à mesa da população.

Desde março de 2024, o projeto conta com um espaço físico no campus Carreiros, em Rio Grande, onde é realizada uma feira semanal com a comercialização de produtos agroecológicos, como frutas, verduras e legumes, além de cosméticos artesanais, pães, bolos, compotas e ervas medicinais.

Já a versão online da feira, acessada pela plataforma e-COO via Telegram, contabiliza 50 consumidores que já realizaram ao menos uma compra desde o lançamento.

Aplicativo amplia acesso aos produtos

Em maio deste ano, o projeto deu um passo importante ao lançar seu próprio aplicativo, que transforma a cooperativa em uma plataforma virtual de venda direta. Com a ferramenta, qualquer pessoa pode montar sua cesta de produtos da agricultura familiar e receber em casa, diretamente dos produtores.

Todo o valor arrecadado nas vendas realizadas pela plataforma é direcionado aos próprios agricultores, garantindo mais renda às famílias envolvidas e fortalecendo a agricultura familiar da região sul do Estado.

O aplicativo está disponível de domingo a terça-feira, período em que os consumidores podem acessar o catálogo de produtos e fazer seus pedidos. As entregas ocorrem sempre às quintas-feiras, com a opção de recebimento em domicílio ou retirada presencial na feira, das 9h às 18h, na sede do Armazém e-COO, dentro da Furg.

Produtos de qualidade em novos espaços

Júlia Oliveira é produtora da região da Quitéria há 55 anos. Laura Cosme / Grupo RBS

Na feira semanal, realizada dentro do campus Carreiros, são recebidos mais de 60 clientes todas as quintas-feiras. Entre os integrantes, está a agricultora Júlia Oliveira, de 72 anos, que trabalha com agricultura familiar há 55 anos.

Produtora da região da Quitéria, em Rio Grande, ela relata a importância de ocupar o espaço físico dentro da universidade:

— Estar aqui é uma experiência que eu nunca pensei em viver, em passar por isso. Faço feira há mais de 45 anos e é muito bom estar aqui, porque fazer feira é estar na rua, no sol, aqui estamos dentro de uma sala, mas o público que vem até aqui valoriza os nossos produtos — afirma.

Produtores de Morro Redondo apresentam produtos coloniais no espaço. Laura Cosme / Grupo RBS

De Morro Redondo, o casal Andreia e Marcos, produtores de leite há mais de três décadas, apresentam no e-COO produtos como doce de leite artesanal e queijos.

— A gente traz ambrosia, doce de leite, iogurte, manteiga e sete tipos de queijos. A gente montou uma agroindústria há três anos, e a gente produz tudo, desde a alimentação das vacas, o leite, a ordenha. Tudo feito por nós, há mais de trinta anos — comenta Andreia.

Produtos fitoterápicos da linha "Princípios da Saúde" são desenvolvidos pelos produtores Valdineia e Marcos Mendes. Laura Cosme / Grupo RBS

Além de alimentos, produtos artesanais fitoterápicos como sabonetes, cremes e loções são expostos no espaço, pela produtora Valdineia e seu esposo Marcos Mendes.

— Eu acompanho a minha esposa na produção, desde o ano passado estamos aqui na feira. Nós fazemos desde a colheita das ervas até a embalagem final. Nosso objetivo é fazer o bem para o próximo através dos nossos produtos — destaca Marcos.

Parceria entre instituições

Financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e aprovado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o e-COO também conta com a parceria internacional da Universidade de Toronto, no Canadá.

— O projeto uniu várias unidades da Furg, como o C3 (Centro de Ciências Computacionais), o ILA (Instituto de Letras e Artes) e o Nudese (Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico). Além disso, integrou outras instituições, como o IFSul e a Universidade de Toronto, com base na proposta de cooperativismo de plataforma e economia solidária — afirma Lúcia Nobre, uma das coordenadoras do projeto.



