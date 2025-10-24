Pelotas terá novos voos para São Paulo a partir de segunda-feira

Aeroporto já tem voos semanais para Guarulhos e Porto Alegre. Igor Islabão / Grupo RBS

A Gol Linhas Aéreas começa a operar na próxima segunda-feira (27) os novos voos entre o Aeroporto Internacional de Pelotas e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Os voos da companhia, que até então eram para o Aeroporto de Guarulhos, foram remanejados e passarão a ocorrer às segundas, quartas e sextas-feiras.

Inicialmente, os voos partirão de São Paulo para Pelotas às 15h05min. As aeronaves retornarão para Congonhas às 17h45min. A linha será operada em aeronaves Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros.

A nova linha para Congonhas se soma às já existentes no Aeroporto de Pelotas. A Latam tem voos para o Aeroporto de Guarulhos às segundas, quintas e sextas, enquanto a Azul tem voos para Porto Alegre às terças, quintas e sábados.

O gerente do Aeroporto de Pelotas, Wesley Puygcerver, afirma que a mudança amplia as possibilidades de conexão da região.

— A nova operação aproxima os pelotenses do centro econômico de São Paulo e facilita o acesso a conexões nacionais e internacionais, via Congonhas. Além disso, abre também uma nova opção mais eficaz para quem já está no centro de São Paulo e vem a Pelotas — disse.



