Pelotas terá estátua em homenagem ao artista Felipe Povo

Artista natural de Porto Alegre morreu em 2019, vítima de câncer. Lucian Brum / Divulgação / Arquivo pessoal

Uma estátua em homenagem ao artista Felipe Povo será inaugurada no Parque Una, em Pelotas, na próxima quinta-feira (9), às 19h. O evento também terá a exibição do documentário Nunca foi rei - A arte de Felipe Povo. As atividades integram a programação de aniversário de dez anos do Parque Una.

Felipe da Conceição Silva, conhecido como Felipe Povo, nasceu em Porto Alegre e cresceu em Palmares do Sul. Em Pelotas, onde morava desde 2002, destacou-se na cena da street art com o cartaz de um palhaço e a palavra “POVO!” escrita ao contrário. Sua produção envolveu diversas técnicas e linguagens, como pintura, xilogravura, cerâmica, graffiti e fanzines.

Cartaz espalhado pelas ruas de Pelotas foi uma das obras mais icônicas de Felipe Povo. Lucian Brum / Divulgação

No Espaço Ágape, em Pelotas, integrou uma exposição coletiva junto ao amigo e artista Junior Asnoum e realizou a exposição individual intitulada Originário. Levou a exposição Povoando para a Galeria Sesc, em Lajeado, e também participou de mostras no Espaço de Arte Daniel Bellora, em Pelotas, e na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre.

Fora das galerias, a arte de Felipe Povo tomou as ruas com murais espalhados por diversos pontos de Pelotas e de diversas outras cidades. Felipe morreu em 2019, vítima de câncer.

O projeto da estátua e do documentário é uma parceria entre o restaurante Madre Mia, Studio Erro, Parque Una Pelotas e Idealiza Cidades. A estátua teve concepção de Elis Kalhil Chidia, Edson Coelho Gonçalves e Emir Sarmento.





