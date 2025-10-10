“Pelotas nos escolheu”; Mirage Circus estreia temporada inédita na cidade nesta sexta-feira

Estrutura está montada no Centro de Eventos Fenadoce. Leonardo Silva / RBS TV

Começa nesta sexta-feira (10) a temporada do Mirage Circus em Pelotas, instalada no Centro de Eventos Fenadoce. Após o sucesso em Porto Alegre, o espetáculo chega pela primeira vez à cidade com uma estrutura de grande porte, reunindo artistas brasileiros e estrangeiros em números de acrobacia, ilusionismo, humor e dança.

Para marcar a estreia, o Chamada Geral Zona Sul, da Rádio Gaúcha, apresentado por Frederico Feijó, conversou com o ator Marcos Frota, anfitrião do Mirage, e Lueny Motà, CEO do projeto, responsável pela gestão e expansão do espetáculo no país.

“O Mirage está transformando a história do circo brasileiro”, diz Marcos Frota

O que simboliza essa chegada do Mirage Circus ao Sul do Estado, pela primeira vez em Pelotas?

Marcos Frota — Eu sou o anfitrião do mais importante circo brasileiro da atualidade. Faço parte de uma equipe artística e de gestão que está transformando a história do circo no nosso país. Tudo isso está à disposição do público de Pelotas a partir de hoje, com a minha presença ao vivo no picadeiro.

Lueny Motà — É uma imensa alegria estarmos em Pelotas e na região. Pelotas nos escolheu para estar aqui. Fomos recebidos com amor e alegria, e é com essa mesma energia que queremos retribuir ao público.

“O público gaúcho foi o selo de qualidade”, afirma Frota

Marcos Frota e a CEO do Mirage Circus, Lueny Motà, foram entrevistados pela Gaúcha Zona Sul. Douglas Dutra / Grupo RBS

O Rio Grande do Sul abraçou o Mirage. O que representa essa conexão com o público gaúcho?

Marcos Frota — O público gaúcho é exigente, culto e muito ligado à arte. Trazer o circo para Porto Alegre foi um desafio. Colocamos o Mirage em um espaço nobre, em frente ao Beira-Rio, e assumimos a responsabilidade de surpreender. E conseguimos. Foram quatro meses de temporada com ingressos esgotados e ampla cobertura da imprensa.

Recebemos uma crítica muito especial do Zero Hora: “Um circo conquista uma cidade.” Isso está emoldurado na minha produtora, no Rio de Janeiro. Finalmente, um circo brasileiro que quebra o preconceito e ganha o respeito da crítica.

O Mirage saiu de Porto Alegre como uma cidade. O público gaúcho foi o selo de qualidade, o passaporte do nosso sucesso.

“Pelotas nos escolheu”, destaca CEO

Como foi o processo de trazer toda essa estrutura de Porto Alegre para o sul do Estado?

Lueny Motà — Fizemos um estudo detalhado da região e, inclusive, trocamos uma cidade da rota para vir para cá. Foi uma decisão corajosa, porque o Mirage tem uma estrutura robusta, e cidades menores exigem planejamento e ousadia.

Cada etapa — documentação, logística, estrutura — foi feita com muito profissionalismo. É uma curta temporada, então deixamos o convite: aproveitem esse momento. A cultura de Pelotas vai ao encontro da cultura do Mirage.

“O Mirage é o Cirque du Soleil brasileiro”, diz Frota

O que o público pode esperar do espetáculo?

Marcos Frota — Pode esperar uma experiência inesquecível. O público costuma dizer que o Mirage é o Cirque du Soleil brasileiro — e isso me orgulha muito. Temos tudo que o Soléil tem: tecnologia, atrações, conforto, banheiros climatizados, poltronas, pipoca e uma tela de LED que interage com o público e conta a história do circo. É muito mais do que um show — é uma vivência. O Mirage é um espetáculo que emociona e representa a força do circo brasileiro.

E já é um sucesso de público, não é?

Marcos Frota — Sim. Os ingressos estão quase esgotados, mas ainda dá tempo. É só acessar miragecircus.com.br e garantir o seu.

“Meu coração é gaúcho”

Encerrando a entrevista, Marcos Frota agradeceu ao público pelotense pela acolhida.

— Tenho um respeito imenso pelo rádio como veículo. Produzimos cultura e acreditamos no Brasil e nessa nova geração que está chegando. Como disse o nosso comandante, o Furão: meu coração é gaúcho.

📍 Serviço - Mirage Circus – Temporada Pelotas